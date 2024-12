«Σε διαπραγμάτευση με τη Σάο Πάολο για τις ακαδημίες της ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

Όπως μεταδίδεται στη Βραζιλία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σάο Πάολο, Ζούλιο Κάσαρες, αναζητώντας συνεργασία των ακαδημιών του συλλόγου της Λατινικής Αμερικής με το δικό του δίκτυο ομάδων, το οποίο περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε.

🇬🇷🚨NEGOCIAÇÃO COM MARINAKIS



A pessoa que Casares está negociando para parceria de Cotia é o grego Evangelos Marinakis, que queria comprar o Vasco.



O grego, dono do Olympiakos, Rio Ave e Nottingham Forest, já se reuniu duas vezes presencialmente com Júlio Casares.



O tricolor… pic.twitter.com/GhqQOkRZzS