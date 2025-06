Ρομάνο: «Ο Κένι είπε ναι στον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ που φέτος κλείνει τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου βρίσκεται σε συνεχόμενη μεταγραφική αναζήτηση. Μια από τις θέσεις που ο “Δικέφαλος του Βορρά” έχει πάρει απόφαση πως θα ενισχυθεί είναι αυτή του δεξιού μπακ. Οι “ασπρόμαυροι” βρήκαν τον εκλεκτό για το δεξί άκρο της άμυνας σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει με ανάρτηση του ότι ο Τζόντζο Κένι έχει συμφωνήσει σε όλα με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον “Δικέφαλο του Βορρά”.

