Πάντα επιστρέφεις εκεί που αγαπάς…

Χαμογελαστός και ανυπόμονος να φορέσει και πάλι την “ερυθρόλευκη” φανέλα έφτασε στην Αθήνα ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος γνώρισε θερμή υποδοχή κατά την άφιξή του στο “Ελ. Βενιζέλος” από τους φίλους του Ολυμπιακού που τον… αποθέωσαν στην επιστροφή του.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποτελεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του παίκτης του Ολυμπιακού, επιστρέφοντας μετά από 3,5 χρόνια και σχεδόν 100 παιχνίδια στην Premier League. Ο Πορτογάλος μέσος, έφυγε για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, έχοντας στο μυαλό την επιστροφή του. Και πως θα μπορούσε να είχε γίνει αλλιώς; Διατήρησε άριστες σχέσεις, τόσο με τους ανθρώπους της ομάδας, όσο και με τους οπαδούς, οι οποίοι δεν ξέχασαν ποτέ όλα όσα προσέφερε ο 27χρονος στην ομάδα τους. Το ίδιο και εκείνος. Αυτή τη φορά επέστρεψε για να τους… ανταμείψει, δείχνοντας την ποιότητά του στον αγωνιστικό χώρο όπως δήλωσε κατά την άφιξή του στην χώρα μας.

Ο Ολυμπιακός κρατούσε το καλύτερο για το… τέλος. Λίγη ώρα πριν την εκπνοή της προθεσμίας για τη δήλωση της Ευρωπαϊκής λίστας, ο Πειραϊκός σύλλογος πυροδότησε τη βόμβα. “Ο Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό“. Κι ενώ όλοι περίμεναν πως αυτή η επιστροφή θα γινόταν αργά ή γρήγορα, κανείς δεν περίμενε πως θα πραγματοποιούταν τόσο νωρίς. Ο ίδιος ο παίκτης κατά την αποχώρησή του, δεν ξέχασε τον σύλλογο και όλα όσα εκείνος τον βοήθησε να γίνει. Πήρε μεταγραφή για το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, όμως το μυαλό του ήταν εδώ. Ο ίδιος φρόντισε να δείξει την αγάπη του, που παρά το μικρό χρονικό διάστημα που παρέμεινε στην ομάδα (μόλις 1,5 χρόνο) ήταν αρκετή, για να φτιάξει δεσμούς που θα κρατούσαν στον χρόνο.

Η Moρεϊρένσε, η Σπόρτινγκ και η… επεισοδιακή αποχώρησή του

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ξεκίνησε στη Σπόρτινγκ, από εκεί πήγε στη Μορεϊρένσε, ενώ το 2016 επέστρεψε στην Πορτογαλική ομάδα. Η αποχώρησή του όμως δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Το 2018 οι οπαδοί της ομάδας διέκοψαν την απογευματινή προπόνηση των παικτών, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν παίκτες και staff, με τον 23χρονο τότε μέσο να παίρνει την απόφαση να φύγει από τον σύλλογο και να έρθει ως ελεύθερος στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός και η… απογείωσή του

Η μεταγραφή του στους “ερυθρόλευκους” έγινε τον Ιούλιο του 2019. Ο Πορτογάλος μέσος αγωνίστηκε 1,5 χρόνο με την “ερυθρόλευκη” φανέλα, μετρώντας 68 συμμετοχές, 18 γκολ και 14 ασίστ. Μπορεί να μην ήταν ο παίκτης με το… εύκολο τέρμα, όμως αμέσως ξεχώρισε για τη σπιρτάδα του, την τεχνική του αλλά και το πείσμα του στον αγωνιστικό χώρο και αποτέλεσε τον… Superman του Ολυμπιακού. Μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αγάπησε και αγαπήθηκε από την ομάδα, η οποία τον ανέδειξε με αποτέλεσμα να πάρει τη μεγάλη μεταγραφή για τη Γουλβς και την Premier League, με ποσό ρεκόρ στα 20 εκατ. ευρώ. Eκεί, αγωνίστηκε σε 105 παιχνίδια στην τριετή θητεία του, έχοντας σκοράρει 16 γκολ και μοιράσει 9 ασίστ. Είναι ένας έμπειρος παίκτης με πάνω από 100 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ένας ποδοσφαιριστής που αναμένεται να… ανεβάσει το επίπεδο του Ολυμπιακού, δηλώνοντας πως βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του.

Τα δάκρυα κατά την επιστροφή του στο “Γ. Καραϊσκάκης”

Η πρώτη του φορά στο “Γ. Καραϊσκάκης” ως αντίπαλος, συνδυάστηκε με βουρκωμένα μάτια. Ο Ντάνιελ Ποντένσε δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνησή του, επιστρέφοντας στο… σπίτι του στις 12 Μαρτίου του 2020, σε ένα ματς που έληξε ισόπαλο 1-1. Όμως η επίσκεψη του Ολυμπιακού στην Αγγλία δεν συνδυάστηκε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Πειραιώτες γνωρίζοντας την ήττα με 1-0, ολοκληρώνοντας το Ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο “Μολινό“. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, όλη “ερυθρόλευκη” αποστολή μαζεύτηκε για να γευματίσει σε ένα κλίμα συσπείρωσης. Στο τραπέζι όμως ήταν και ένας… μικρός τύπος με τη φόρμα της… Γουλβς. Ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος είπε “όχι” στις προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία καθώς νιώθει πως έχει να δώσει πολλά στην Ευρώπη. Επέλεξε να γυρίσει στον Ολυμπιακό και να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο, αυτή που δεν κατάφερε να νιώσει όταν επέστρεψε ως αντίπαλος στο άδειο Φαληρικό γήπεδο, σχεδόν τρία χρόνια πριν λόγω του covid.

