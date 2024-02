Οι Σαουδάραβες… γλυκοκοιτάζουν τον Εκόνγκ

Ο αρχηγός της Εθνικής Νιγηρίας και κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ έχει τραβήξει τα βλέμματα συλλόγων της Saudi Pro League, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο Copa Africa.

Ο Γουίλιαμ Τροστ-Εκόνγκ είναι από τους διακριθέντες του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Ο 30χρονος πραγματοποιεί ένα από τα κορυφαία τουρνουά της καριέρας του, κάτι που τον κάνει ελκυστικό για ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής είναι χαρούμενος στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, τονίζει ότι το ενδιαφέρον από τη Saudi Pro League ενόψει του καλοκαιριού αναμένεται να είναι… πολύ ζεστό.

Το δημοσίευμα:

🇳🇬 Nigeria captain William Troost-Ekong caught the attention of clubs in Saudi due to his impressive performances in the AFCON.

He’s been leading PAOK to top of Greek Super League and Europe Conference League, he’s very happy there — but the Saudi interest for summer is strong. pic.twitter.com/4l865f9EfJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024