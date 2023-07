Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Γιοβάνοβιτς

Ο τεχνικός του “τριφυλλιού” έχει σήμερα τα γενέθλια του, με τους “πράσινους” να του εύχονται μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα 61 χρόνια ζωής γιορτάζει σήμερα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Παναθηναϊκός του ευχήθηκε για την ημέρα. «Χαρούμενα 61α γενέθλια. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Χρόνια πολλά, Ιβάν», αναφέρουν οι “πράσινοι”.

🎂 Coach happy 61st birthday! We wish you the best ☘️ Χρόνια πολλά Ιβάν! 💚 #Panathinaikos #PAOFC #GreenWishes pic.twitter.com/y0RP2IsOlQ

