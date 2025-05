Οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής των play outs

Η δράση για τα play off στις θέσεις 1-4 και 5-8 έχει τελειώσει, ωστόσο δεν έχουν ρίξει ακόμα την αυλαία τους τα play out που συνεχίζονται με τρεις αναμετρήσεις της Τετάρτη (14/05). Η ΚΕΔ προ λίγο έκανε γνωστούς τους διαιτητές για τα ματς της 8ης αγωνιστικής των play out.

Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών:

Τετάρτη 14 Μαΐου

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Απτόσογλου, Δημητριάδης

Τέταρτος:Τσαγκαράκης

VAR: Κατοίκος, Κουμπαράκης

20:00 Athens Kallithea – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

Τέταρτος: Τσετσίλας

VAR: Κατσικόγιαννης, Βεργέτης



20:00 Βόλος – Λαμία

Διαιτητής: Παπαδόπουλος

Βοηθοί: Πάτρας, Νταβέλας

Τέταρτος: Τσιάρας

VAR: Παπαπέτρου, Τσιμεντερίδης