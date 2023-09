Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Σισέ

Οι “ερυθρόλευκοι” αποχαιρέτησαν με κάθε επισημότητα τον Σενεγαλέζο στόπερ μετά από έξι χρόνια συνεργασίας.

Ο Παπ Αμπού Σισέ αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, ενώ χθες (19/09), ο Σενεγαλέζος στόπερ αποχαιρέτισε τους φίλους της ομάδας, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αδάνα Ντεμιρσπόρ. Η “ερυθρόλευκη” ΠΑΕ με τη σειρά της αποχαιρέτησε μέσω των social media της τον Παπ Αμπού Σισέ μετά από έξι χρόνια συνεργασίας.//Γ.

Το “αντίο” του Ολυμπιακού στον Παπ Αμπού Σισέ:

Παπέ Σισέ σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @cissepapeabou! 🔴⚪️🦁#Olympiacos #ThankYou #PapeCisse pic.twitter.com/G3Ure8eU9j

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 20, 2023