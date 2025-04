Ο Αστέρας πέρασε ξανά από το Περιστέρι και… προσπέρασε τον Ατρόμητο

Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off (5-8) της Super League. Κατά αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη επανέλαβε ότι είχε κάνει και στο ματς της κανονικής διάρκειας στο ίδιο γήπεδο και μάλιστα με το ίδιο σκορ. Το “χρυσό” γκολ αυτή τη φορά το βρήκε ο Άλβαρεζ και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Οι Αρκάδες λοιπόν με αυτή τη νίκη έβαλαν από κάτω τους Περιστεριώτες καθώς έχουν την ισοβαθμία με τις δύο ομάδες να έχουν 21 βαθμούς και κυνηγούν τον Άρη και την 5η θέση, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν 27.

O Aστέρας έχασε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπαρτόλο σέντραρε στο ύψος του πέναλτι, ο Αλάγκμπε από εκεί έβαλε την προβολή και η προσπάθειά του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη! Στο 8′ η άμυνα των φιλοξενούμενων υπέπεσε σε τρομερό λάθος, ο Μπάκου παραλίγο να το εκμεταλλευτεί όμως έστειλε την μπάλα στα χέρια του Παπαδόπουλου. Δύο λεπτά αργότερα (10′), ο Τζοακίνι έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Περιστεριωτών και κουβάλησε την μπάλα μέχρι την περιοχή, με το διαγώνιο σουτ του από δεξιά να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη. Στο 20ο λεπτό ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-0, όταν ο Ο Τζοβάρας πήρε την κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Μπάκου, ο οποίος πλάσαρε και ο Καστάνιο έβγαλε πάνω στη γραμμή αποσοβώντας τον κίνδυνο για την ομάδα του. Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο δαιμονιώδης ρυθμός των πρώτων λεπτών έπεσε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Αρχικά ο Ατρόμητος απείλησε στο 46′ με σουτ του Αθανασίου από πλάγια θέση, με τον Παπαδόπουλο να είναι σε ετοιμότητα. Στο 50ο λεπτό, ο διαιτητής Παπαπέτρου υπέδειξε την άσπρη βούλα υπέρ του Αστέρα, ωστόσο μετά από επανεξέταση στο VAR πήρε πίσω την αρχική απόφαση του. Με την συμπλήρωση της μίας ώρας, οι Αρκάδες πήραν το προβάδισμα στο σκορ. Ο Χατζηγιοβάννης άνοιξε εξαιρετικά το παιχνίδι για τον Χουχούμη στα δεξιά, εκείνος έκανε το γύρισμα στην περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Άλβαρεζ και αυτός με ένα γεμάτο αριστερό βολέ την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0. Στο 75′, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο 1-1, όμως ο Παπαδόπουλος είχε την απάντηση στο πλασέ που επιχείρησε ο Γιουμπιτάνα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι Περιστεριώτες έχασαν νέα τεράστια ευκαιρία, με τον Καλοσκάμη να εκτελεί από κοντά με το κεφάλι ωστόσο η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας των φιλοξενούμενων. Από το προβάδισμα των Αρκάδων και έπειτα, ο Ατρόμητος είχε διαρκώς τη μπάλα στην κατοχή του και έψαχνε το γκολ της ισοφάρισης. Στα εναπομείναντα λεπτά της αναμέτρησης η ομάδα του Ατρομήτου προσπαθούσε να απειλήσει κυρίως με γεμίσματα μέσα στην περιοχή, οι φιλοξενούμενοι όμως άντεξαν την πίεση κα έφτασαν σε μία σπουδαία νίκη.

ΓΚΟΛ: – / 61′ Άλβαρεζ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42′ Καραμάνης, 57′ Μπρόνσον/ 69′ Τριανταφυλλόπουλος, 74′ Αλάγκμπε, 90+1′ Τζανδάρης, 90+3′ Γκιοακίνι.

ΚΟΚΚΙΝΗ: – / –

ΔΟΚΑΡΙ: 78′ Καλοσκάμης / 2′ Αλάγκμπε

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (ΓΚΑΡΣΙΑ): Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Τσιγγάρας (87′ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Κίνι, Ουεντραόγκο, Μπρόνσον, Μπάκου (Φαν Βέερτ), Καραμάνης (66′ Μίχορλ), Μανσούρ, Τζοβάρας (58′ Καλοσκάμης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ): Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Άλχο (46′ Άλβαρεζ), Χουχούμης, Μουνιόθ, Έντερ, Αλάγκμπε, Χατζηγιοβάνης (84′ Ζουγλής), Μπαρτόλο (73΄Καλτσάς), Τζοακίνι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο (05/04)

Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 3-0 (Play out)

Άρης – ΟΦΗ 2-0 (Θέσεις 5-8)

Λαμία – Athens Kallithea 0-2 (Play out)

Κυριακή (06/04)

Βόλος – Παναιτωλικός 0-0 (Play out)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1 (Play off)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 3-1 (Play off)

Δευτέρα (07/04)

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1 (Θέσεις 5-8)

@Photo credits: INTIME

//ΓΓ.