«Νέος αθλητικός διευθυντής στον Ολυμπιακό ο Πέδρο Άλβες»

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Εστορίλ αναλαμβάνει πόστο στους “ερυθρόλευκους”.

Σενάρια αλλαγής προσώπων στον Ολυμπιακό, στη θέση του αθλητικού διευθυντή φέρνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Συγκεκριμένα, με ανάρτηση του στο Twitter, ο Ιταλός αναφέρει ότι ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Εστορίλ, είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μάλιστα, ο Ρομάνο τονίζει ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.

Ο 40χρονος Πορτογάλος υπήρξε ποδοσφαιριστής σε διάφορες ομάδες της Πορτογαλίας ενώ αγωνίστηκε και στην Κύπρο με την φανέλα του Άρη Λεμεσού.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν υπάρχει επιβεβαίωση ή διάψευση σχετικού δημοσιεύματος.//Κ.

⚪️🔴🇬🇷 Excl: former Estoril sporting director Pedro Alves will be appointed as new Olympiacos director.

Agreement on the verge of being sealed as Pedro Alves is ready for new chapter after great job at Estoril. pic.twitter.com/V8x3DAa9N1

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 26, 2023