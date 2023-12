Ναβάρο: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ» (video)

Λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός φορ έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας του Πειραιά. Ο 25χρονος επιθετικός ευχήθηκε να βοηθήσει τη νέα ομάδα του στην επίτευξη των στόχων της.

«Γεια σας φίλαθλοι. Είμαι ο Φραν Ναβάρο. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Εύχομαι να βοηθήσω τον Ολυμπιακό. Σας στέλνω μία αγκαλιά», ήταν τα πρώτα λόγια του Φραν Ναβάρο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τους “ερυθρόλευκους”.

Δείτε όσα είπε:

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Φραν Ναβάρο στο Olympiacos TV! / @frantoro9’s first statements on Olympiacos TV!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Navarro #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/buJgacsejO

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 31, 2023