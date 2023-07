Με Τζούρισιτς η ενδεκάδα κόντρα στη Ράγιο

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τους έντεκα “εκλεκτούς” του για τον αγώνα με τους Ισπανούς, που θα είναι… πρόβα τζενεράλε πριν από το ματς με την Ντίνπρο.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 21:00 (ΕΡΑΣΠΟΡ) στο “Απόστολος Νικολαΐδης” σε ένα φιλικό… πρόβα τζενεράλε πριν από το ματς με την Ντίνπρο και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τους έντεκα που επέλεξε για το βασικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά θα βρίσκονται οι Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον και Χουάνκαρ, ενώ στο κέντρο θα παίξουν οι Πέρεθ, Τσόκαϊ και Τζούρισιτς. Την τριάδα της επίθεσης θα αποτελέσει ο Μπερνάρ από τα αριστερά, ο Παλάσιος από τα δεξιά και ο Σπόραρ στην κορυφή.

Aναλυτικά η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Τσόκαϊ, Τζούρισιτς, Μπερνάρ, Παλάσιος, Σπόραρ.//Γ.

Our team’s line up for the 7th preseason friendly game. #Panathinaikos #PAOFC #PAORAYO pic.twitter.com/r0GqPjwVMt

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 18, 2023