Με Τζολάκη και Κίνι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστές τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα των “ερυθρόλευκων” κόντρα στην Κηφισιά (14/1, 17:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) για την 18η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά στην Καισαριανή (14/01, 17:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Κάρλος Καρβαλιάλ να γνωστοποιεί την ενδεκάδα των Πειραιωτών. O Κώστας Φορτούνης επιστρέφει στο βασικό σχήμα, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να είναι κάτω από τα δοκάρια και τον Κίνι στην θέση του Ορτέγκα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Τζολάκης, Ρέτσος, Μπιανκόν, Κίνι, Ροντινέι, Καμαρά, Καρβάλιο, Φορτούνης, Μασούρας, Ποντένσε, Ναβάρο.//ΓΓ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #KIFOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/yyHkTqEbVC

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 14, 2024