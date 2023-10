Με Ριέρα και Ντίκο η αποστολή του ΟΦΗ

Με δυο σημαντικές επιστροφές θα παραταθχούν οι Κρητικοί στο ματς της Δευτέρας (02/10, 20:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) απέναντι στην ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ τη Δευτέρα (02/10, 20:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) φιλοξενεί την ΑΕΚ στο “Γεντί Κουλέ” στο πλαίσιο της 7ης “στροφής” του πρωταθλήματος της Super League και οι Κρητικοί γνωστοποίησαν την αποστολή τους.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας μπορεί να υπολογίζει στους Ριέρα και Ντίκο ξανά, ενώ είδε τον Νίκο Χριστογεώργο να συνεχίζει ατομικό και να μην είναι διαθέσιμος για το ματς με την “Ένωση”.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ: Μπάουμαν, Σωτηρίου, Λάρσον, Πασαλίδης, Μαρινάκης, Βούρος, Καρώ, Γιαννούλης, Θοράρινσον, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Γκαγιέγος, Νέιρα, Τοράλ, Ριέρα, Μεγιάδο, Γκλάζερ, Μπάκιτς, Ντίκο, Φελίπε, Μοσκέρα.//Γ.

