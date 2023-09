Με Ντόη, Σολμπάκεν και Σκάρπα ο Ολυμπιακός

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστά τα ονόματα των παικτών που θα ξεκινήσουν στην αρχική ενδεκάδα του αγώνα με την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Ντόη επιστρέφει ως βασικός, στο πλαίσιο των… ευκαιριών που δίνει ο Ισπανός προπονητής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει πολύ. Παράλληλα, ο Όλα Σολμπάκεν θα πραγματοποιήσει την παρθενική του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα, ενώ μαζί του θα βρεθεί και ο Γκουστάβο Σκάρπα.//Α.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYKIF #Stoiximan pic.twitter.com/hsBUtDekXa

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 24, 2023