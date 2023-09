Με Γκλέιζερ και Μπάουμαν ο ΟΦΗ στη Λαμία

Με τα νέα μεταγραφικά του αποκτήματα θα ταξιδέψουν οι “Κρητικοί” στη Φθιώτιδα για την αναμέτρηση τους με την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Ο ΟΦΗ το Σάββατο (16/09, 17:30, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) θα αναμετρηθεί με την Λαμία στο “Αθανάσιος Διάκος” για το πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Στην αποστολή που ανκοίνωσε προ λίγο η ομάδα από την Κρήτη συμπεριλήφθηκαν και τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Μπάουμαν και Γκλέιζερ.

Ενώ αντιθέτως εκτός έμεινε ο Ριέρα που έχει κάκωση στο προσαγωγό ο Άρολντ Μοσκέρα, που αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αποφασίστηκε να προφυλαχθεί και ο Νίκος Χριστογεώργος που δεν είναι διαθέσιμος, εφόσον ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Μπάουμαν, Σωτηρίου, Μαρινάκης, Λάρσον, Αμπάντα, Τοράρινσον, Γιαννούλης, Λαμπρόπουλος, Πασαλίδης, Βούρος, Καρώ, Μεγιάδο, Γκαγέγος, Γκλάζερ, Αποστολάκης, Μπάκιτς, Νέιρα, Τοράλ, Φελίπε, Ντίκο. //ΝΚ

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον @pas_lamia_1964 __ Our squad list for the match against Lamia FC.#lamofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday4 #greece #football #crete #monoofi pic.twitter.com/8FSmyteViy

— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) September 15, 2023