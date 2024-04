Έγιναν γνωστά τα ονόματα των έντεκα παικτών που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το αρχικό σχήμα στην αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Δείτε την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️

#Olympiacos #LAMOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/RvDRZYMyCo

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 7, 2024