Με Αλεξανδρόπουλο η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Γνωστή έγιναν οι “εκλεκτοί” του Ντιέγκο Μαρτίνεθ που θα βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

O Oλυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο “Γ. Καραϊσκάκης” στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. O Nτιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα που επέλεξε να ξεκινήσει στο “ντέρμπι αιωνίων”.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ρόντινει, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα, Καμαρά, Φορτούνης. Αλεξανδρόπουλος, Μασούρας, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.//Μ

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #slgr #OLYPAO #Stoiximan pic.twitter.com/fACjWXqlIN

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 22, 2023