Mάγκνουσον: «Θα γυρίσω πιο δυνατός»

Ο Ισλανδός αμυντικός παραχώρησε συνέντευξη στο match programme του Παναθηναϊκού και αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του, στην αποθεραπεία του, στο νέο του συμβόλαιο και στους συμπαίκτες του αλλά και τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό του.

Aναλυτικά όσα δήλωσε:

Έχει περάσει ένας μήνας απ’ τον τραυματισμό σου και καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για τη χειρότερη περίοδο στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή. Πώς αντιμετωπίζεις την κατάσταση γνωρίζοντας ότι έχεις μπροστά σου μακρύ δρόμο μέχρι την επιστροφή;

«Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις ένα χτύπημα σαν αυτό, ειδικά όταν τα πάμε τόσο καλά. Όταν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι για κάποιο λόγο και τώρα ο στόχος μου είναι να επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ.

Το πιο δύσκολο πράγμα για εμένα είναι να παρακολουθώ από την κερκίδα και να μην μπορώ να βοηθήσω με κανέναν τρόπο. Έχω όμως απόλυτη πίστη στην ομάδα μας. Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Έχεις ξαναπεράσει τη διαδικασία ενός σοβαρού τραυματισμού. Ποιες ήταν οι σκέψεις που πέρασαν απ’ το μυαλό σου αμέσως μετά την άτυχη στιγμή που είχες και πώς το βιώνεις έναν μήνα αργότερα;

«Έχω την εμπειρία από έναν τραυματισμό διαφορετικού είδους. Την τελευταία φορά ήταν ο αχίλλειος τένοντας, αλλά συνήλθα από αυτό και η όλη διαδικασία με έκανε πιο δυνατό. Αυτό είναι ένα διαφορετικό ταξίδι. Τις πρώτες μέρες μετά από αυτόν τον τραυματισμό ήμουν λυπημένος, αλλά τώρα είμαι ανένδοτος για να επιστρέψω όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πώς είναι πλέον η καθημερινότητά σου και ποιο είναι το πλάνο για την επάνοδό σου;

«Έκανα το χειρουργείο μου πριν από μερικές εβδομάδες. Συνεργάζομαι πολύ στενά όλο αυτό το διάστημα με τους φυσιοθεραπευτές για να βεβαιωθούμε ότι η αποκατάσταση θα γίνει σωστά. Έχω μόνο ευχαριστίες για όλο το επιτελείο του Παναθηναϊκού που με βοηθάει σ’ αυτή την πορεία. Το πρωί ξυπνάω νωρίς και κολυμπάω. Ωστόσο, κατά τις πρώτες εβδομάδες της αποκατάστασης δεν μπορείς να κάνεις και τόσα πολλά. Προσπαθώ όμως να κάνω όσο το δυνατόν περισσότερα».

Περνάς μια δύσκολη περίοδο αλλά παράλληλα ένιωσες την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό σου. Πώς νιώθεις έχοντας λάβει τόσα μηνύματα συμπαράστασης απ’ τους φίλους του Παναθηναϊκού;

«Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω κάθε έναν ξεχωριστά απ’ τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Από την πρώτη μέρα μου έδειξαν αγάπη. Πραγματικά, αυτό είναι το πιο μοναδικό και όμορφο γκρουπ οπαδών που έχω ζήσει στην καριέρα μου. Θα κρατήσω βαθιά μέσα μου όλα τα μηνύματα και θέλω να ξέρουν πόσο σημαντικά είναι για εμένα. Ξέρω ότι οι οπαδοί μας με εκτιμούν και εγώ τους εκτιμώ το ίδιο».

Πώς αισθάνθηκες βλέποντας τους συμπαίκτες σου να σηκώνουν τη φανέλα σου λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό;

«Ένιωσα πολύ ωραία. Είμαστε ένα πολύ δεμένο γκρουπ! Σ’ αυτή την ομάδα έχω κάνει πολλούς φίλους για μια ολόκληρη ζωή. Αυτό σημαίνει να παίζεις για τον Παναθηναϊκό! Ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο και να παίξω ξανά μ’ αυτά τα παιδιά».

Υπάρχουν συμπαίκτες σου στην ομάδα που έχουν περάσει την ίδια διαδικασία στην οποία βρίσκεσαι κι εσύ τώρα. Σε βοήθησαν οι συμβουλές τους και οι συζητήσεις μαζί τους;

«Ναι, οι παίκτες που έχουν βιώσει μια παρόμοια κατάσταση μού έδωσαν μερικές καλές συμβουλές για τις εμπειρίες τους και αυτό πραγματικά με βοήθησε. Το να έχω αυτά τα παιδιά δίπλα μου, σημαίνει πολλά».

Σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή η ομάδα στάθηκε στο πλευρό σου προσφέροντάς σου ένα νέο συμβόλαιο. Πώς ένιωσες όταν έμαθες τα νέα;

«Ήταν το πιο υπέροχο συναίσθημα! Όταν αντιμετωπίζεις έναν τραυματισμό σαν αυτόν, δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει το μέλλον. Το συμβόλαιό μου έληγε στο τέλος της σεζόν και το να μου δείχνει αυτή την πίστη ο Παναθηναϊκός, ήταν μια υπέροχη χειρονομία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποδώσω στους ανθρώπους της ομάδας την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν».

Η απουσία σου πληγώνει την ομάδα και σε αγωνιστικό επίπεδο και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με συνεχείς αγώνες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι βέβαιο ότι οι αμυντικοί μας θα έχουν πολλή δουλειά…

«Αυτή θα είναι μια δύσκολη σεζόν, αλλά ας ελπίσουμε ότι όλοι θα παραμείνουν σε φόρμα και υγιείς. Δεν ανησυχώ για την οπισθοφυλακή μας. Όλοι τους είναι θηρία και έχουν αυτοπεποίθηση. Μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Θα τους εμπιστευόμουν και τη ζωή μου».

Επόμενος αντίπαλος στο πρωτάθλημα είναι ο Πανσερραϊκός, μια καλή ομάδα που επιστρέφει μετά από χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Θεωρείς ότι κρύβει παγίδες το παιχνίδι;

«Οι νεοφερμένοι στην κατηγορία είναι πάντα επικίνδυνοι αντίπαλοι. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν παίζοντας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πολλές φορές όταν παίζουμε εναντίον αυτού του είδους των ομάδων, είναι πιο δύσκολο από ό,τι εναντίον άλλων που θεωρούνται πιο δυνατές. Αν όμως παίξουμε την μπάλα μας, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε όπως πρέπει».

Εφέτος ο Παναθηναϊκός, συγκριτικά με προηγούμενες σεζόν, δείχνει πιο αποτελεσματικός και πιο παραγωγικός στα παιχνίδια με τις λεγόμενες «μικρομεσαίες» ομάδες. Πώς το εξηγείς;

«Διαθέτουμε τόσες πολλές επιλογές παντού και το παιχνίδι μας είναι τόσο ευέλικτο! Η ποιότητα που έχουμε δεν με εκπλήσσει γιατί στο φινάλε είμαστε Παναθηναϊκός! Ποιότητα και Παναθηναϊκός είναι δύο πράγματα που ταιριάζουν μεταξύ τους».

Γνωρίζοντας καλά την ομάδα, είσαι αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων που εξαρχής είχατε θέσει;

«Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα πάντα σ’ αυτή τη σεζόν. Η ομάδα παίζει εξαιρετικά και έχουμε καλά αποτελέσματα. Ας συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και στο τέλος θα ανταμειφθούμε».

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στους συμπαίκτες σου;

«Go for it! Κάντε το! Ήμασταν τόσο κοντά στον τίτλο πέρυσι και αν παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτή τη σεζόν. Έχω τόση πίστη σε αυτά τα παιδιά και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε. Όσο για το μήνυμα, αν θα μπορούσα να στείλω κάτι στους συμπαίκτες μου, πιθανότατα θα χρησιμοποιούσα την ομιλία του Αλ Πατσίνο στην ταινία Any Given Sunday και αυτό θα ήταν περισσότερο από αρκετό»…

«Καλή τύχη σε όλους σας, θα σας στηρίζω και θα σας χρησιμοποιήσω ως έμπνευση για την αποκατάστασή μου. Τα λέμε σύντομα!»