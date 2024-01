«Κοντά στη Σαλερνιτάνα ο Παλομίνο»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την Ιταλία ο πολύπειρος στόπερ που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό αναμένεται να μετακομίσει στο Σαλέρνο.

Οι “ερυθρόλευκοι” βρίσκονται στην αναζήτηση για δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Τις προηγούμενες ημέρες αρκετά ρεπορτάζ από την Ιταλία σύνδεαν τους πειραιώτες με την υπόθεση του Αργεντινού στόπερ της Αταλάντα Παλομίνο.

Ο 32χρονος αμυντικός έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα από τραυματισμούς, ενώ δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στην ομάδα από το Μπέργκαμο.

Βάση όλων αυτών των δεδομένων οι Ιταλοί θεωρούν σίγουρη την αποχώρηση του από την Αταλάντα, στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα ο Παλομίνο αναμένεται να μετακομίσει στο Σαλέρνο για λογαριασμό της τοπικής ομάδας. //ΝΚ

Josè #Palomino is getting closer to #Salernitana from #Atalanta. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 9, 2024