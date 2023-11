Κοντά σε συμφωνία Ατζούν – Ατρόμητος

Ραγδαίες εξελίξεις στην ομάδα του Περιστερίου που αφορούν αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Μετά τις επαφές των προηγούμενων εβδομάδων ανάμεσα στον πρόεδρο Γιώργο Σπανό και τον Τούρκο επιχειρηματία Ατζούν Ιλιτζαλί φαίνεται πως υπήρξε ταύτιση απόψεων και συμφωνία σχετικά με την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ομάδας του Ατρόμητου.

Από την πλευρά της, η ομάδα των δυτικών προαστίων επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του “Mr Survivor” να εμπλακεί στην ομάδα, αλλά δεν επιβεβαίωναν την πληροφόρηση περί επικείμενης συμφωνίας και εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Το who is who

Ο Ατζούν Ιλιτζαλί είναι ένας διάσημος επιχειρηματίας και τηλεοπτικός παραγωγός σε διεθνές επίπεδο. Στη χώρα μας -αλλά και σε αρκετές άλλες- έγινε γνωστός από το Survivor, το οποίο επανήλθε στους ελληνικούς τηλεοπτικούς δέκτες πριν από λίγα χρόνια. Στα 54 του χρόνια έχει δύο κανάλια (ΤV8 & TV 8.5) στην Τουρκία, αλλά και μια συνδρομητική πλατφόρμα (Exxen). Όλα τα παραπάνω ανήκουν στην “ACUNMEDYA”, η οποία έχει στην… ομπρέλα της και αλλού είδους επιχειρήσεις. Δύο από αυτές είναι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι.

Το 2022 αγόρασε την αγγλική Χαλ Σίτι, η οποία αγωνίζεται στην Championship, έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από λίγους μήνες επένδυσε σε άλλη μια ομάδα του “νησιού”. Ο λόγος για την Ιρλανδική Σέλμπουρν, την οποία είχε αποκτήσει έναντι 2.5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο ξεκίνησε το 2020 όταν απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Φορτούνα Σιτάρντ, από την οποία όμως αποχώρησε αργότερα.