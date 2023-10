«Κοιτάζει τον Βάγκνερ η ΑΕΚ»

Ο Γερμανός αριστερός μπακ που θα αποχωρήσει από τη Φιλαδέλφεια Γιουνιόν στο τέλος της χρονιάς του MLS είναι στο στόχαστρο της “Ένωσης”.

Η ΑΕΚ εξετάζει την διάδοχο κατάσταση των δύο Ιρανών. Τα συμβόλαια του Εχσάν Χατζισαφί αλλά και του Μίλαν Μοχαμάντι λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι, (βέβαια για τον πρώτο υπάρχει οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο σε περίπτωση που επιθυμούν την επέκταση της συνεργασίας τους και οι δύο πλευρές) κάτι που κάνει τους ανθρώπους των “κιτρινόμαυρων” να βγαίνουν στο μεταγραφικό παράθυρο για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο “Δικέφαλος” σίγουρα θα χάσει τη φετινή σεζόν και τους δύο Ιρανούς μπακ, καθώς στις 14 Ιανουαρίου θα απουσιάσουν αμφότεροι για το Asian Cup. Η αλήθεια είναι πως η απόφαση για το αν θα αποκτηθεί παίκτης η θα καλύψει την θέση του αριστερού οπισθοφύλακα ο Πήλιος μαζί με τον Σιντιμπέ δεν έχει παρθεί ακόμα στο στρατόπεδο της ομάδας.

🚨 Kai Wagner is set to leave Philadelphia Union at the end of the current #MLS season – #lufc and #WestHam have shown interest, according to The Athletic🔥

The report also states that Wagner is the subject of an offer from Greek giants #aekathens 🤔 pic.twitter.com/sCLueqpaXX

— PlayWave (@PlayWave0) October 13, 2023