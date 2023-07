Killer Πασχαλάκης με… θύμα τον Παπαδούδη

Την ικανότητα του και να σκοράρει έδειξε στην Αυστρία ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, σε μια από τις καθιερωμένες ασκήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Φοβερό γκολ του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στον… δύσμοιρο Παπαδούδη δημοσίευσαν οι πειραιώτες στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία.

Μετά από σέντρα του Αντόνιο Μενγκουάλ ο 33χρονος σκόραρε με γυριστό σε μια κίνηση που θα ζήλευαν μέχρι και τα σεντερ φορ των ερυθρόλευκων

Χθες η αποστολή επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 15 ημέρες σκληρής δουλειάς στο Μίλς.

Δείτε το γκολ του Πασχαλάκη στο 2:06.//ΝΚ

Throw 🔙 from our goalkeepers’ training in Austria! 🔴⚪ pic.twitter.com/bxPzsDlbko

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 20, 2023