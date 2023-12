Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό

Γνωστοί έγιναν οι έντεκα που επέλεξε ο Κάρλος Καρβαλιάλ για την αναμέτρηση των Πειραιωτών απέναντι στα “λιοντάρια” του Πάμπλο Γκαρσία, για την 14η αγωνιστική της Super League.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό (18/12, 18:00, ΕΡΑ ΣΠΟΡ), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League και λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Κάρλος Καρβαλιάλ.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ντόη, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Καμαρά, Ποντένσε, Φορτούνης, Μασούρας, Ελ Κααμπί.//Λ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panserraikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Stoiximan pic.twitter.com/u9t6uqesIy

