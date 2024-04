Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη και αυτή των “κιτρινόμαυρων”

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγινε γνωστή η ενδεκάδα των ερυθρόλευκων.

Ο Τζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κάρμο – Ρέτσο μπροστά του και τους Ρίτσαρντς – Ροντινέι στα άκρα της άμυνας.

Ο Τσικίνιο με τον Έσε παραμένουν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τους Ποντένσε και Φορτούνη στα επιθετικά άκρα. Ο Γιόβετιτς θα κινείται πίσω από τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today's match against Aris is powered by Stoiximan!

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 3, 2024