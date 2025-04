H ατζέντα της Τετάρτης

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ: Τρία παιχνίδια για τα play outs της Super League περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Στις 18:00 ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Παναιτωλικό. Οι γηπεδούχοι έχουν, στα χαρτιά, το μεγαλύτερο κίνητρο, καθώς βρίσκονται στο +7 από την τελευταία δυάδα της βαθμολογίας και θέλουν να ξεμπερδεύουν με την υπόθεση παραμονή, την ώρα που η ομάδα του Γιάννη Πετράκη είναι πρώτη και επιθυμεί να φτάσει στην καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή μέχρι το τέλος. Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, ο Χουάν Φεράντο δεν έχει διαθέσιμους τους Χατζηστραβό, Τέρζιτς, Μασκανάκη και Μαρίνο.

Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στις Σέρρες δίχως τους Λομόνακο και Ντίας. Την ίδια ώρα στην Λαμία η ομώνυμη ομάδα υποδέχεται τον Βόλο. Η Λαμία μπορεί να υπολογίζει και στον Δοϊρανλή που επέστρεψε, αλλά όχι στον Σόρια που θ’ απουσιάσει από το ματς με τους Βολιώτες. Οι φιλοξενούμενοι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα όπως φάνηκε και από την 20μελή αποστολή που ανακοινώθηκε την Τρίτη και θέλουν πάση θυσία το τρίποντο για να κάνουν μεγάλο άλμα παραμονής. Στις 20:30 η Athens Kallithea υποδέχεται τον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που “καίγονται” για νίκη, μετά την ήττα στις Σέρρες. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Στέλιος Μαλεζάς έχει προετοιμάσει την ομάδα του για το συγκεκριμένο ματς, τονώνοντας πρώτα από όλα την ψυχολογία των παικτών του. Στην αποστολή επέστρεψαν ο Τζέιμς ΜακΓκάρι και ο Ελάια Τζιάνι, οι οποίοι αποθεραπεύθηκαν από τη θλάση που υπέστησαν. Αντίθετα εκτός έμειναν οι τιμωρημένοι Μανθάτης και Πασαλίδης, όπως και οι Εντιάγε και ο Μουγκέ. Αξιοσημείωτο πως στην αποστολή επέστρεψε ο Ισιμά Μιρέν. Στον αντίποδα ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει στους τραυματίες, Πλέγα και Κωστή, ενώ αντίθετα έχει ξανά στη διάθεσή του, τους Μακάνιο, Κάσσο και Εραμούσπε. Και τα τρία παιχνίδια θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ: Με ένα παιχνίδι συνεχίζεται η δράση για την 34η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο και θέλει τη νίκη προκειμένου να αυξήσει το πλεονέκτημά της για μία θέση που οδηγεί στην League Phase του επόμενου Champions League. Η Άρσεναλ βρίσκεται στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 66 βαθμούς, ενώ η Κρίσταλ Πάλας στην 12η με 44. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι “κανονιέρηδες” επικράτησαν εκτός έδρας με 5-1, με τον Γκάμπριελ Ζεσούς να σημειώνει δύο τέρματα.

ΛΑ ΛΙΓΚΑ: Η δράση στο ισπανικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 20:00 διεξάγονται δύο παιχνίδι με την Αθλέτικ Μπιλμπάο να υποδέχεται την Λας Πάλμας. Οι γηπεδούχοι θέλουν να παραμείνουν στην πρώτη πεντάδα, ενώ οι φιλοξενούμενοι να κάνουν μεγάλο βήμα για την παραμονή. Την ίδια ώρα η Θέλτα φιλοξενεί την Βιγιαρεάλ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από δύο σερί ήττες, ενώ το “κίτρινο υποβρύχιο” έχει να ηττηθεί από τις 15/03 και την ήττα με 2-1 από την Βιγιαρεάλ. Στις 22:30 η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενείται από την Χετάφε και θέλει πάση θυσία το τρίποντο προκειμένου να μειώσει την απόσταση στους 4 βαθμούς από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία χθες επικράτησε της Μαγιόρκα με 1-0. Την ίδια ώρα η Αλαβές αντιμετωπίζει την Ρεάλ Σοσιεδάδ με τους δύο… μονομάχους να θέλουν το τρίποντο για τελείως διαφορετικούς λόγους.

ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ: Εμβόλιμη αγωνιστική στο ιταλικό πρωτάθλημα με την διεξαγωγή της 33ης αγωνιστικής. Τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις 19:30. Συγκεκριμένα παίζουν: Κάλιαρι – Φιορεντίνα, Πάρμα – Γιουβέντους, Τζένοα – Λάτσιο και Τορίνο – Ουντινέζε. Παιχνίδια αρκετά σημαντικά τόσο για τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, όσο και για την παραμονή στην μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

ΜΠΑΣΚΕΤ: Πλούσια δράση στο χώρο του μπάσκετ με μεγάλα παιχνίδια με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Μετά από 29 χρόνια ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται σε μεγάλο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, διεκδικώντας το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας του, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1991 και το Κύπελλο Κόρατς πέντε χρόνια αργότερα. Στις 20:15 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία. Στο κατάμεστο “Παλατάκι” υποδέχεται την Μπιλμπάο και θέλει τη νίκη με τουλάχιστον 8 πόντους για να κατακτήσει την διοργάνωση. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ3 και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Λίγη ώρα νωρίτερα, στις 19:30 η ΑΕΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Sunel Arena την Ναντέρ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη στην σειρά, η καθεμία στην έδρα της, με το σημερινό ματς να είναι do or die. Όποια ομάδα επικρατήσει θα προκριθεί στο Final 4 του Basketball Champions League, το οποίο θα το διοργάνωσει. Για την Ευρωλίγκα, στις 21:30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στην πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, ενώ οι Μαδριλένοι μέσω των play in στην 8η. Την φετινή σεζόν οι δύο ομάδες έχουν ανταμώσει δύο φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει επικρατήσει και στις δύο με 10 πόντους διαφορά. Στις 20:00, στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Μονακό αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών, με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Για τα playoffs της Elite League διεξάγονται τρεις αναμετρήσεις. Στις 16:00 ο Πανερυθραϊκός υποδέχεται τον ΑΟ Μυκόνου, με τους Κυκλαδίτες να έχουν προβάδισμα 3-0 στη σειρά και να απέχουν μια νίκη από την πρόκριση στο Final 4. Επίσης στις 16:00, οι Vikos Φalcons φιλοξενούν τη Νεανική Εστία Μεγαρίδος με τους φιλοξενούμενους να έχουν κάνει το 3-0. Τέλος, στις 17:00 ο Κόροιβος Αμαλιάδας αντιμετωπίζει το Ψυχικό με την ομάδα του Μιχελάκου να θέλει τη νίκη για να προκριθεί στο Final 4.

ΒΟΛΕΪ: Η μεγάλη τιτανομαχία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα του βόλεϊ. Οι “πράσινοι” έχουν το πλεονέκτημα έδρας, αφού τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στο “Μ. Μερκούρη” με 3-2 σετ. Το παιχνίδι έχει ώρα έναρξης στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2. Για την Volley League γυναικών, ο Πανιώνιος φιλοξενεί την ΑΕΚ για την 5η θέση του πρωταθλήματς, η οποία δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο “Ιστορικός” προηγείται με 1-0 στην σειρά, αφού την Μ. Τετάρτη κέρδισε εκτός έδρας την “Ένωση” με 3-1 σετ.

ΤΕΝΙΣ: Η στιγμή της πρεμιέρας της Μαρίας Σάκκαρη (No82) στο 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης έφτασε, με την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια να αντιμετωπίζει την Σίνγιου Γουάνγκ (Νο41) το μεσημέρι της Τετάρτης (23/04). Η αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Κινέζα δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από τις 13:30. Η 29χρονη Ελληνίδα τενίστρια θα συμμετάσχει για 7η φορά στο 1000άρι τουρνουά της Μαδρίτης. Έχει αποκλειστεί μία φορά στον πρώτο γύρο, ενώ το 2023 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΠΟΛΟ: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι (21:00, ΕΡΤ Sports2) για την 5η -και προτελευταία- αγωνιστική της προημιτελικής φάσης με μοναδικό στόχο τη νίκη ώστε να ελπίζει για πρόκριση στο Final-4 του Champions League. Οι Πειραιώτες δεν έχουν περιθώρια για απώλεια, αφού θα μείνουν εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.