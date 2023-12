Επίσημα Χατζισαφί και Μοχαμάντι στην αποστολή του Ιράν για το Asian Cup

Στην τελική λίστα της εθνικής Ιράν βρίσκονται και επίσημα οι δυο αριστεροί μπακ της ΑΕΚ, για το επέρχομενο Asia Cup, με τον Ματίας Αλμέιδα να μην τους υπολογίζει για τον μήνα Ιανουάριο αλλά και για τις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας όπως ήταν αναμενόμενο δεν θα έχουν στην διάθεσή τους Εχσάν Χατζισαφί και Μίλαντ Μοχαμάντι. Οι δύο ποδοσφαιριστές της “Ένωσης” βρίσκονται στην αποστολή του Ιράν για το ερχόμενο Asian Cup, και έτσι δεν υπολογίζονται στα άμεσα πλάνα και σχέδια του Αργεντινού τεχνικού της “Ενωσης” για την δύσκολη συνέχεια του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας. Μάλιστα, αναμένεται με ενδιαφέρον πως θα διαχειριστεί τις απουσίες των αριστερών μπακ, ο Ματίας Αλμέιδα, ενώ αναμένεται να πάρε χρόνο συμμετοχής ο Πήλιος.

Το τουρνουά είναι από τις 12 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, ενώ το Ιράν θα έχει υποχρεώσεις τουλάχιστον έως τις 23 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η αποστολή: Αλιρέζα Μπεϊρανβάντ, Παγιάμ Νιαζμάντ, Χοσεΐν Χοσεϊνί, Εχσάν Χατζισαφί, Μίλαντ Μοχαμάντι, Σότζα Χαλιλζαντέχ, Μαγίντ Χοσεϊνί, Σαμάν Φαλάχ, Χοσεϊν Κανάνι, Σαντέγκξκ Μοχαράμι, Ραμίν Ρεζαεϊάν, Άρια Γιουσέφι, Ρουζμπέχ Χεσμί, Ομίντ Εμπραχίμι, Σαέντ Εζατολάχι, Σαμάν Γκοντός, Μοχαμάντ Μοχέμπι, Μαντί Τοράμπι, Μεντί Γκαεντί, Γιαβάντ Χοσεϊνετζάντ, Μεντί Ταρεμί, Ρέζα Ασάντι, Αλιρέζα Γιάχανμπακς, Αλί Γλολισαντέχ, Σαρντάρ Αζμούν, Καρίμ Ανσαριφάρντ, Σαριγιάρ Μοχανλού.//ΓΓ

27 players were called up for #Iran training camp for #AsianCup2023.

According to FFIRI statement, a letter was sent to #ASRoma to let Sardar #Azmoun join the #TeamMelli in compliance with FIFA rules.

👉 https://t.co/6McZorDMl0

1 pic.twitter.com/H9Ff0Tr4VT

— Iran #TeamMelli💚⚽💔 ایران #تیم_ملی #نه_به_اعدام (@iranteammelli) December 31, 2023