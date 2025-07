Aνακοίνωσε Αθανασίου ο Ολυμπιακός

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και με τη βούλα ο Νίκος Αθανασίου, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν στον Ατρόμητο.

Πάντως, ο αριστεροπόδαρος αμυντικός ετοιμάζει βαλίτσες για Πορτογαλία, καθώς αναμένεται να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στη Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Αθανασίου. Ο Έλληνας αμυντικός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Μαρτίου 2001.

Ο αριστεροπόδαρος αμυντικός αγωνίστηκε στον Ατρόμητο από το 2020, ενώ έπαιξε ως δανεικός στη Νίκη Βόλου το 2022. Τη σεζόν 2024-2025 με τον Ατρόμητο αγωνίστηκε συνολικά 33 φορές σε πρωτάθλημα και κύπελλο Ελλάδας, σημειώνοντας τέσσερα γκολ, ενώ είχε και επτά ασίστ.

Νίκο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό!».

