Νέα εποχή για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές

Με τα νέα συμβόλαια αναγνωρίζεται το έργο τους τόσο ηθικά όσο και υλικά με σημαντική αύξηση των αποδοχών τους της τάξης του 40% (66% την τελευταία τριετία), σε μια (μεταολυμπιακή) χρονιά χωρίς, μάλιστα, οικονομική στήριξη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
Ο τίτλος του ομοσπονδιακού αποκτά το κύρος που είχε παλαιότερα, ενισχύεται η εμπιστοσύνη του ΔΣ προς το πρόσωπό τους, ενώ αυτή η αναβάθμιση λειτουργεί συνάμα ως κίνητρο για τις επόμενες βαθμίδες της ιεραρχίας.
Παράλληλα, με το νέο καθεστώς, ενισχύονται τα περιφερειακά κέντρα, καθιερώνονται συνεργασίες και ενισχύονται, στο μέτρο του δυνατού, περιοχές που φιλοξενούν ΣΕΦΑΑ, τα οποία θα παρέχουν ταυτόχρονα και προπονητικές διευκολύνσεις σε διακεκριμένους αθλητές που σπουδάζουν στις συγκεκριμένες πόλεις.
Ψηλότερα από όλους στο νέο οργανόγραμμα τοποθετείται ο Γιώργος Πομάσκι, για τον οποίο, όπως είπε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και της ΕΠΥΑ, Σοφία Σακοράφα δεν υπάρχει ο κατάλληλος όρος για να αποτυπωθεί η πολυετής προσφορά του στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό.
Οι Ομοσπονδιακοί τεχνικοί είναι πλέον δέκα. Με τα νέα δεδομένα παρέχονται σε αυτούς τα υλικά και ηθικά εχέγγυα να επιτελέσουν το έργο τους, να ενισχύσουν την πορεία των αθλητών/τριών που γυμνάζουν και να φέρουν νέες επιτυχίες στον ελληνικό στίβο με όραμα το 2028.
Η λίστα των Ομοσπονδιακών περιλαμβάνει τους:
Δημήτρη Βασιλικό, Θοδωρή Δόση, Βασίλη Μεγαλοοικονόμου (άλματα), Γιώργο Μποτσκαριώβ, Κωστή Παπαμαρκάκη, Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, Γιάννη Μπαρλή (ρίψεις), Κώστα Βογιατζάκη (ταχύτητες), Μιχάλη Αναγνώστου και Σταύρο Καρρέ (αποστάσεις).
Οι Χάρης Καραλής, Μιτς Κρίερ και Μπρεντ Βάλανς θα φέρουν, πλέον, τον τίτλο του Προσωπικού Προπονητή Αθλητών/τριών Μεγάλων Διακρίσεων.
Στην επόμενη βαθμίδα ακολουθούν 27 Συνεργάτες Ομοσπονδιακοί, ενώ στη λίστα υπάρχουν ακόμα 4 Συνεργάτες Κέντρων και 26 Συνεργάτες της Περιφέρειας.
Εκπρόσωπος των αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιλέχτηκε από τους αθλητές και τις αθλήτριες να είναι για άλλη μια τετραετία ο Γιάννης Νυφαντόπουλος.
Επίσης, αποφασίστηκε να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από εφτά αθλητές/τριες στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Κ23 στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.
Ονομαστική κατάσταση συνεργατών ΣΕΓΑΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΠΟΜΑΣΚΙ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΚΑΡΑΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
|ΚΡΙΕΡ
|ΜΙΤΣΕΛ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
|ΒΑΛΑΝΣ
|ΜΠΡΕΝΤ
|ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΔΟΣΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΠΑΡΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΡΡΕΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΠΑΝΤΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΑΤΑΚΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΤΣΙΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
|ΤΑΚΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΓΟΥΛΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΧΗΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΙΑΣΟΝΑΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΚΟΤΣΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΤΡΙΑΝΤΟΣ
|ΣΟΦΙΑΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΠΛΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
|ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΖΩΡΖΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΟΝΤΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΗΛΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΤΣΑΤΑΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΓΕΡΟΝΤΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|ΣΜΑΡΩ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΙ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
|ΙΝΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΣΙΩΜΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΠΑΚΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΜΑΤΑΚΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΓΚΟΓΚΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΚΑΛΟΥΔΗΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΠΛΑΤΩΝΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΠΡΟΒΑΤΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
|ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|Τ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΟΑΚΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΔΟΣΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΚΑΘΕΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ
|ΑΝΕΣΤΗΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΜΑΤΑΚΗΣ
|ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΑΚΟΝΤΙΟ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΗΜΙΑΝΤΟΧΗ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΡΡΕΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΜΠΑΡΛΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ-ΣΦΑΙΡΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ
|ΤΑΚΗΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΖΗΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΑΚΟΝΤΙΟ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΚΑΤΣΙΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΤΡΙΑΝΤΟΣ
|ΣΟΦΙΑΝΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΠΛΑΤΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΗΜΙΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΑΚΟΝΤΙΟ-ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΤΣΟΥΓΚΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
|ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΚΟΤΣΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
|ΙΑΣΟΝΑΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
|ΠΗΝΕΛΟΠΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΗΜΙΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΧΗΤΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Κρήτης
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
|ΜΗΛΙΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Πελοποννήσου
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ-ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΙ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ
|ΜΑΝΩΛΗΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥ
|ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΕΦΑΑ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΤΟΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
|ΓΟΥΛΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΣΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
|ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΣΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
|ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΣΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ/ΒΑΔΗΝ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΣΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΣΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
|ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
|ΣΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Περιφερειακοί Συνεργάτες Πανελλαδικά
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΤΟΜΕΑΣ
|ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
|ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΤΟΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
|ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
|ΠΑΥΛΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΚΕΡΚΥΡΑ
|ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΑΓΡΙΝΙΟ
|ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗ
|ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|ΑΤΤΙΚΗ
|ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΣΦΥΡΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΠΑΝΤΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ
|ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΕΜΠΟΔΙΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΖΩΡΖΟΣ
|ΓΙΩΡΓΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΑΤΤΙΚΗ
|ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΙΝΑ
|ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ
|ΣΑΒΒΑΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
|ΚΟΝΤΟΣ
|ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΑΝΤΟΧΗ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΜΥΤΙΛΗΝΗ
|ΤΣΑΤΑΛΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΑΛΜΑΤΑ
|ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ
|ΠΑΥΛΙΔΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΡΙΨΕΙΣ
|ΔΙΣΚΟΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
|ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
|ΣΜΑΡΩ
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|ΕΜΠΟΔΙΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
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|Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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|ΙΝΑ
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|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
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|ΑΛΜΑΤΑ
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|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΑ
|ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΘΕΤΑ
|ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
|ΧΑΛΚΙΔΑ
Συντονιστές / Επιτελικοί Τεχνικοί
|ΠΟΜΑΣΚΙ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΣΙΩΜΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΠΑΚΟΥ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
|ΚΑΤΣΙΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ
|4Χ100 Α – Γ
|ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ
|4Χ100 Α – Γ
|ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
|ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ
|4Χ100 Κ20 – Κ18
|ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ
|4Χ100 Κ20 – Κ18