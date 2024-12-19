Νέα εποχή για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές - www.ertsports.gr

Νέα εποχή για τους Ομοσπονδιακούς προπονητές

ΣΤΙΒΟΣ
(EUROKINISSI)

Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, κατά τη συνεδρίασή του (19/12), οι προτάσεις τις Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού για τη δομή και τη λειτουργία του θεσμού του ομοσπονδιακού προπονητή, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου τους.

Με τα νέα συμβόλαια αναγνωρίζεται το έργο τους τόσο ηθικά όσο και υλικά με σημαντική αύξηση των αποδοχών τους της τάξης του 40% (66% την τελευταία τριετία), σε μια (μεταολυμπιακή) χρονιά χωρίς, μάλιστα, οικονομική στήριξη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Ο τίτλος του ομοσπονδιακού αποκτά το κύρος που είχε παλαιότερα, ενισχύεται η εμπιστοσύνη του ΔΣ προς το πρόσωπό τους, ενώ αυτή η αναβάθμιση λειτουργεί συνάμα ως κίνητρο για τις επόμενες βαθμίδες της ιεραρχίας.

Παράλληλα, με το νέο καθεστώς, ενισχύονται τα περιφερειακά κέντρα, καθιερώνονται συνεργασίες και ενισχύονται, στο μέτρο του δυνατού, περιοχές που φιλοξενούν ΣΕΦΑΑ, τα οποία θα παρέχουν ταυτόχρονα και προπονητικές διευκολύνσεις σε διακεκριμένους αθλητές που σπουδάζουν στις συγκεκριμένες πόλεις.

Ψηλότερα από όλους στο νέο οργανόγραμμα τοποθετείται ο Γιώργος Πομάσκι, για τον οποίο, όπως είπε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και της ΕΠΥΑ, Σοφία Σακοράφα δεν υπάρχει ο κατάλληλος όρος για να αποτυπωθεί η πολυετής προσφορά του στον ελληνικό κλασικό αθλητισμό.

Οι Ομοσπονδιακοί τεχνικοί είναι πλέον δέκα. Με τα νέα δεδομένα παρέχονται σε αυτούς τα υλικά και ηθικά εχέγγυα να επιτελέσουν το έργο τους, να ενισχύσουν την πορεία των αθλητών/τριών που γυμνάζουν και να φέρουν νέες επιτυχίες στον ελληνικό στίβο με όραμα το 2028.

Η λίστα των Ομοσπονδιακών περιλαμβάνει τους:

Δημήτρη Βασιλικό, Θοδωρή Δόση, Βασίλη Μεγαλοοικονόμου (άλματα), Γιώργο Μποτσκαριώβ, Κωστή Παπαμαρκάκη, Αλέξανδρο Παπαδημητρίου, Γιάννη Μπαρλή (ρίψεις), Κώστα Βογιατζάκη (ταχύτητες), Μιχάλη Αναγνώστου και Σταύρο Καρρέ (αποστάσεις).

Οι Χάρης Καραλής, Μιτς Κρίερ και Μπρεντ Βάλανς θα φέρουν, πλέον, τον τίτλο του Προσωπικού Προπονητή Αθλητών/τριών Μεγάλων Διακρίσεων.

Στην επόμενη βαθμίδα ακολουθούν 27 Συνεργάτες Ομοσπονδιακοί, ενώ στη λίστα υπάρχουν ακόμα 4 Συνεργάτες Κέντρων και 26 Συνεργάτες της Περιφέρειας.

Εκπρόσωπος των αθλητών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιλέχτηκε από τους αθλητές και τις αθλήτριες να είναι για άλλη μια τετραετία ο Γιάννης Νυφαντόπουλος.

Επίσης, αποφασίστηκε να εκπροσωπηθεί η Ελλάδα από εφτά αθλητές/τριες στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου Κ23 στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη.

Ονομαστική κατάσταση συνεργατών ΣΕΓΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΜΑΣΚΙΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΡΑΛΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΡΙΕΡΜΙΤΣΕΛΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΒΑΛΑΝΣΜΠΡΕΝΤΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΔΟΣΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒΓΕΩΡΓΙΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΙΧΑΗΛΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΡΕΣΣΤΑΥΡΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣΘΩΜΑΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΤΟΣΘΩΜΑΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣΠΑΥΛΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΑΤΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣΤΑΚΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΤΖΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΟΣΟΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΓΟΥΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΧΗΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΙΑΣΟΝΑΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΤΣΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΛΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΣΧΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΖΩΡΖΟΣΓΙΩΡΓΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΒΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣΣΑΒΒΑΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΗΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΤΣΑΤΑΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΣΜΑΡΩΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥΟΛΥΜΠΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΙΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥΙΝΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΙΩΜΟΥΙΩΑΝΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΚΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΕΤΟΓΛΟΥΧΡΗΣΤΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΜΑΤΑΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΓΚΟΓΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣΜΑΡΚΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΠΛΑΤΩΝΑΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧΡΗΣΤΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΠΡΟΒΑΤΑΣΑΓΓΕΛΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΤ.Σ. ΣΕΓΑΣ

ΟΑΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΟΣΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΑΛΜΑΤΑΚΑΘΕΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣΑΛΜΑΤΑΕΠΙ ΚΟΝΤΩΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΤΖΙΔΗΣΑΝΕΣΤΗΣΡΙΨΕΙΣΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΑΤΑΚΗΣΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣΡΙΨΕΙΣΑΚΟΝΤΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΜΙΧΑΗΛΑΝΤΟΧΗΗΜΙΑΝΤΟΧΗΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΡΕΣΣΤΑΥΡΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΠΑΡΛΗΣΙΩΑΝΝΗΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑ-ΣΦΑΙΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣΤΑΚΗΣΡΙΨΕΙΣΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣΘΩΜΑΣΡΙΨΕΙΣΑΚΟΝΤΙΟ-ΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣΣΟΦΙΑΝΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΕΜΠΟΔΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΛΑΤΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΝΤΟΧΗΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Κέντρο Υψηλού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒΓΕΩΡΓΙΟΣΡΙΨΕΙΣΑΚΟΝΤΙΟ-ΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΤΣΟΥΓΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΜΑΤΑΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΒΑΡΣΑΜΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΜΑΤΑΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΚΟΤΣΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΙΑΣΟΝΑΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗΑΝΤΟΧΗΗΜΙΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΧΗΤΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Κρήτης

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ
ΜΗΛΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΡΙΨΕΙΣΣΦΑΙΡΑ-ΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΚΟΚΚΙΝΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣΜΙΧΑΗΛΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣ/ΕΜΠΟΔΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Κέντρο Αναπτυξιακού Αθλητισμού Πελοποννήσου

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑ-ΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΛΜΑΤΑΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΙΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΥΟΛΥΜΠΙΑΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣΜΑΝΩΛΗΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΕΦΑΑ

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ		ΤΟΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΓΟΥΛΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΥΝΘΕΤΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΣΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΙΔΗΣΣΑΒΒΑΣΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝΣΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΑΒΑΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝΣΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΟΧΗ/ΒΑΔΗΝΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΣΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣΧΡΗΣΤΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΣΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΜΠΑΝΙΩΤΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝΣΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Περιφερειακοί Συνεργάτες Πανελλαδικά

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΤΟΜΕΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ /
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ		ΤΟΠΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣΠΑΥΛΟΣΑΛΜΑΤΑΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥΕΥΘΥΜΙΟΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΟΣΟΝΙΔΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΑΓΡΙΝΙΟ
ΣΙΟΥΝΤΡΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣΑΛΜΑΤΑΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΡΟΣΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΡΙΨΕΙΣΣΦΥΡΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΝΤΟΣΘΩΜΑΣΑΛΜΑΤΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΕΜΠΟΔΙΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΖΩΡΖΟΣΓΙΩΡΓΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗ
ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣΣΑΒΒΑΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΚΟΝΤΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΝΤΟΧΗΑΝΤΟΧΗΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΣΑΤΑΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΛΜΑΤΑΕΠΙ ΚΟΝΤΩΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΡΙΨΕΙΣΔΙΣΚΟΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΣΜΑΡΩΤΑΧΥΤΗΤΕΣΕΜΠΟΔΙΑ/ΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥΙΝΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΑΤΤΙΚΗ
ΓΕΡΟΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΛΜΑΤΑΚΑΘΕΤΑ ΑΛΜΑΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΠΡΕΒΕΖΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΤΑΧΥΤΗΤΕΣΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΧΑΛΚΙΔΑ
ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣΠΕΤΡΟΣΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΘΕΤΑΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΧΑΛΚΙΔΑ

Συντονιστές / Επιτελικοί Τεχνικοί

ΠΟΜΑΣΚΙΓΕΩΡΓΙΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΣΙΩΜΟΥΙΩΑΝΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΚΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ		4Χ100 Α – Γ
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣΚΩΝ/ΝΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ		4Χ100 Α – Γ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣΠΕΡΙΚΛΗΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ		4Χ100 Κ20 – Κ18
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣΑΓΓΕΛΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑΣ		4Χ100 Κ20 – Κ18

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