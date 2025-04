Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο Αγώνας Δρόμου της PepsiCo Hellas για καλό σκοπό

Πάνω από 1.500 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών από 21 χώρες, συγκεντρώθηκαν την Κυριακή 30 Μαρτίου, στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στην Κηφισιά, για να τρέξουν και να στηρίξουν το σημαντικό έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, καθώς και τοπικών κοινωφελών οργανώσεων του Δήμου Κηφισιάς, μοιράζοντας χαμόγελα και συνεισφέροντας για μία ακόμη χρονιά σε έναν σημαντικό σκοπό κοινωνικής προσφοράς.

Το «PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat. 2025», πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς, με την τεχνική επιμέλεια της RUNAWAY και σε συνεργασία με τον 8 φορές Πανελλήνιο Πρωταθλητή διάθλου Γρηγόρη Σκουλαρίκη, ενώ στη διοργάνωση συνεισέφεραν περισσότεροι από 150 εθελοντές. Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων και σημαντικοί εκπρόσωποι της Πολιτείας και φορέων, όπως ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Κηφισιάς, Λίλα Δραγώνα, η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Λουκία Κεφαλογιάννη, η Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ολυμπιακού Ιδεώδους, Βασιλική Μιλλούση, καθώς και η Πρόεδρος του Make-A-Wish Ελλάδος, Ελένη Κωνσταντινίδη, αλλά και η Πρέσβειρα του Make-A-Wish Ελλάδος, Φαίη Σκορδά, επιβεβαιώνοντας την άριστη συνεργασία και υποστήριξη σε έναν νέο αθλητικό θεσμό που προάγει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής για όλους και εκφράζοντας ταυτόχρονα την επιθυμία ο νέος θεσμός κοινωνικής προσφοράς της PepsiCo Hellas να συνεχίσει δυναμικά.

Κορυφαίοι πρωταθλητές, όπως ο Χαράλαμπος Πιτσώλης, πρωταθλητής του Μαραθωνίου, η Ντενίζ Δημάκη, Πρωταθλήτια Olympian του Τριάθλου, η Παναγιώτα Βλαχάκη, Πρωταθλήτια δρόμων αντοχής και Olympian του Μαραθωνίου, αλλά και ο Μιχάλης Καλομοίρης, Olympian του Μαραθωνίου, συμμετείχαν επίσης στους Αγώνες Δρόμου 5 χλμ. και 10 χλμ. της PepsiCo Hellas, με σκοπό να ενισχύσουν και εκείνοι με τη συμμετοχή τους το σημαντικό σκοπό κοινωνικής προσφοράς του αγώνα. Ακολούθησαν και δύο ακόμη Αγώνες Δρόμου για παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και αθλητές ΑμεΑ ανεξαρτήτου ηλικίας 500μ. και 1 χλμ., ενώ η δυναμική συμμετοχή ΑμεΑ αθλητών, μετέφερε εμπράκτως το μήνυμα για τη σημασία της συμπεριλήψης στον αθλητισμό. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, αθλητής ΑμεΑ στο φάσμα του αυτισμού, τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα Ανδρών 5 χλμ., σε μία ιδιαιτέρως συγκινητική στιγμή.

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τις συμμετοχές των δρομέων, θα δοθούν για τη στήριξη του Make-A-Wish Ελλάδος, καθώς και της Ιεράς Μονής Αγίας Φιλοθέης Εκάλης, από την πλευρά του Δήμου Κηφισιάς, η οποία από το 1963 συντηρεί Ορφανοτροφείο και Οικοτροφείο θηλέων.

Παράλληλα, η PepsiCo Hellas ήταν δίπλα στους δρομείς σε κάθε βήμα της διαδρομής τους, προσφέροντας σε κάθε συμμετέχοντα φυσικό μεταλλικό νερό Eonio Loutraki και Gatorade, για ένα δροσιστικό διάλειμμα γεμάτο ενέργεια. Στο τέλος της διαδρομής, κάθε δρομέας παρέλαβε αναμνηστικό μετάλλιο, ενώ στο PepsiCo Van τα αγαπημένα snacks και beverages της PepsiCo Hellas, Lay’s, Tasty Nat Nut, Pepsi, Lipton και Ήβη, περίμεναν τους συμμετέχοντες για μία απολαυστική επιβράβευση.

Η General Manager της PepsiCo Hellas, Inga Dengel, που συμμετείχε ενεργά στους Αγώνες Δρόμου, τρέχοντας στον αγώνα των 10 χλμ., αναφέρθηκε στην σημαντική πρωτοβουλία της PepsiCo Hellas: «Στην PepsiCo Hellas, θέλουμε να εμπνεόυμε και να ενθαρρύνουμε θετικές αλλαγές τόσο για τον πλανήτη, όσο και για τους ανθρώπους. Φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είδαμε χιλιάδες ανθρώπους να στηρίζουν την σημαντική πρωτοβουλία του “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat.”, καθώς και το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και τοπικών κοινωφελών οργανώσεων του Δήμου Κηφισιάς. Είναι πραγματικά φανταστικό να βλέπεις αυτήν την μεγαλειώδη συσπείρωση κόσμου και αθλητών για καλό σκοπό. Ήταν επίσης ένας εξαιρετικός αγώνας και γι’ αυτό ευχαριστούμε τον Δήμο Κηφισιάς, τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη και τη RUNAWAY. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το 2026!».

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat.” είναι πλέον θεσμός. Φέτος έχουμε περισσότερες από 300 νέες συμμετοχές, ο κόσμος το αγκάλιασε και σκοπεύουμε να το πραγματοποιούμε κάθε χρόνο. Για τη νέα δημοτική αρχή του Δήμου Κηφισιάς, ο αθλητισμός είναι από τους βασικότερους παράγοντες και αποτελεί προτεραιότητα. Να πούμε ότι το 2024 ανακαινίσαμε δύο γήπεδα και φέτος το 2025 χτίζουμε τρία κλειστά γήπεδα μπάσκετ-βόλεϊ. Στην ουσία, έως τις αρχές του 2026 θα έχουμε διπλασιάσει τις αθλητικές υποδομές του Δήμου Κηφισιάς από τρεις που διαθέτουμε φέτος, σε έξι. Ευχαριστούμε πολύ την PepsiCo Hellas για τη διοργάνωση και τη στήριξη ενός σημαντικού κοινωνικού σκοπού. Το Make-A-Wish είναι εδώ, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Κηφισιάς είναι εδώ, και ευχαριστούμε όσους συμμετείχαν στη στήριξη αυτής της προσπάθειας. Του χρόνου θα επιστρέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή!».

Η Πρόεδρος του Make-A-Wish Ελλάδος, Ελένη Κωνσταντινίδη, στάθηκε στον σημαντικό σκοπό της διοργάνωσης, αναφέροντας: «Το Make-A-Wish εκπληρώνει ευχές παιδιών που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες. Με μία νέα έρευνα είδαμε ότι ετησίως υπάρχουν 856 νέες διαγνώσεις και κάθε 10 ώρες μία οικογένεια μαθαίνει ότι το παιδί της απειλείται από μία τέτοια ασθένεια. Στόχος μας είναι να φτάσουμε σε κάθε παιδί που μας έχει ανάγκη, γιατί η ευχή έχει θεραπευτικές ιδιότητες και η PepsiCo Hellas με το “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat.” συνεισφέρει και φέτος ώστε να το καταφέρουμε».

Η Πρέσβειρα του Make-A-Wish Ελλάδος, Φαίη Σκορδά, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ σήμερα, σε μία εκδήλωση που ο αθλητισμός συναντά το έργο του Make-A-Wish και την εκπλήρωση των ευχών παιδιών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Είναι η δεύτερη χρονιά που η PepsiCo Hellas πραγματοποιεί το “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat.” και μακάρι αυτές οι πρωτοβουλίες να γίνονταν συχνότερα και από άλλες εταιρείες, για να γεμίζει κάθε γωνιά της χώρας και της πόλης μας με τα χαμόγελα που βλέπουμε σήμερα και με δραστηριότητες που μας φέρνουν κοντά και στηρίζουν έναν σημαντικό σκοπό».

Η Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Ολυμπιακού Ιδεώδους, Βασιλική Μιλλούση, ανέφερε: «Η δράση “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat. 2025” απέδειξε για δεύτερη χρονιά πως όταν η προσφορά συναντά τη δράση, τα αποτελέσματα είναι μοναδικά. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους συμμετέχοντες που έτρεξαν και αγκάλιασαν με τόσο αγάπη τη δράση καθώς και σε όλους όσοι στηρίζουν το Make-A-Wish Ελλάδος και τις τοπικές κοινωφελείς οργανώσεις. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει πάντα ενέργειες και πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό, την αλληλεγγύη και την κοινωνική προσφορά. Ο αθλητισμός είναι δύναμη, φέρνει κοντά τους ανθρώπους και μεταδίδει μηνύματα ζωής».

Η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών, Λουκία Κεφαλογιάννη, σε δηλώσεις της τόνισε: «Ήταν μία καταπληκτική διοργάνωση! Συγχαρητήρια στην PepsiCo Hellas, στον Δήμο Κηφισιάς που πάντα είναι αρωγός σε τέτοιες προσπάθειες και φυσικά στους μικρούς και μεγάλους μας δρομείς. Η Περιφέρεια Αττικής είναι δίπλα στον αθλητισμό και σε τέτοιες πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να αναδείξουν τον άνθρωπο, την υγεία και την ευεξία. Φυσικά, ακόμα πιο σημαντικό, είναι το φιλανθρωπικό πρόσημο του αγώνα, αφού στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδας. Φέτος είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή, έχει γίνει πλέον θεσμός και εύχομαι του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι!».

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Κηφισιάς, Λίλα Δραγώνα, υπογράμμισε: «Ο Δήμος Κηφισιάς πιστεύει στον αθλητισμό, προάγει τον αθλητισμό και στηρίζει για δεύτερη χρονιά το “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat”. Πέρσι είχαμε μία πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και φέτος την επαναλαμβάνουμε, τρέχοντας για καλό σκοπό και στηρίζοντας το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και τις κοινωφελείς οργανώσεις του Δήμου μας».

O Πρωταθλητής Ελλάδος στο Δίαθλο και Γενικός Διευθυντής της RUNAWAY, Γρηγόρης Σκουλαρίκης, δήλωσε μετά την συμμετοχή του στους αγώνες: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά η RUNAWAY διοργάνωσε μαζί με την PepsiCo Hellas και τον Δήμο Κηφισιάς τους αγώνες δρόμου “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat. 2025”. Στον αγώνα φέτος είχαμε συμμετοχές από καταξιωμένους πρωταθλητές και συστηματικούς δρομείς, μέχρι απλούς αθλούμενους πολίτες και ειδικά πάρα πολλά παιδιά. Θέλω να σημειώσω επίσης τη σημαντική συμμετοχή ΑμεΑ αθλητών και αθλουμένων, καθώς κάναμε το καλύτερο δυνατόν για να είναι προσβάσιμη και ισότιμη η συμμετοχή τους. Θέλω να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους ανθρώπους της PepsiCo Hellas και του Δήμου Κηφισιάς, τους εκατοντάδες δρομείς που συμμετείχαν και τους δεκάδες εθελοντές μας και βεβαίως τους συνεργάτες μου στη RUNAWAY. Η επιτυχία της φετινής διοργάνωσης, είναι για εμάς ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, για να την εξελίξουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον».

H Marketing Manager Αναψυκτικών της PepsiCo Hellas, Ράνια Κυριακού, επεσήμανε: «Στο κέντρο των στρατηγικών στόχων της PepsiCo Hellas βρίσκονται τρεις πυλώνες· η προστασία του περιβάλλοντος, οι άνθρωποί μας και η στήριξη των τοπικών κοινοτήτων. Το δεύτερο “PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat.” είναι και φέτος εδώ, συνεισφέροντας και στους τρεις στρατηγικούς μας στόχους, αποτελώντας έναν σημαντικό θεσμό προσφοράς στην κοινωνία».

Αυτοί είναι όλοι οι νικητές του «PepsiCo Gives Back – Run. Smile. Repeat. 2025», με τις αντίστοιχες επιδόσεις τους, μετρημένοι και πιστοποιημένοι για ρεκόρ από την AIMS (Association of International Marathons and Distance Races):

ΑΝΔΡΕΣ 10 χλμ. 1. Χαράλαμπος Πιτσώλης – 33:09 2. Θανάσης Καρβουνιάρης – 35:17 3. Δήμος Παναγιωτόπουλος – 35:21 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10 χλμ. 1. Παναγιώτα Βλαχάκη – 38:31 2. Μαρίνα Κωνσταντίνου – 39:04 3. Χαρά Σκουλαρίκη – 45:03

ΑΝΔΡΕΣ 5 χλμ.

1. Φίλιππος Νάνος – 16:32

2. Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος – 17:19

3. Παναγιώτης Αλεβίζος – 17:20

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5 χλμ. 1. Ντενίζ Δημάκη – 19:14 2. Χριστίνα Ζούμπερη – 21:29 3. Κατερίνα Παπαδοπούλου – 22:14