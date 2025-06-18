Μαδρίτη 2025: Το πρόγραμμα των αγώνων και η τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ στις παρακάτω ώρες και ημέρες:
Πέμπτη 26/6 ΕΡΤ3 17.00-20.00
Παρασκευή 27/6 ΕΡΤ3 19.20- 22.45
Σάββατο 28/6 ΕΡΤ2 19.00- 22.45
Κυριακή 29/6 ΕΡΤ3 19.00-23.00
Πέμπτη (26/6)
17.00 Επί κοντώ Α (Α’- Β΄ γκρουπ) ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
19.20 Επί κοντώ Γ (Α΄- Β’ γκρουπ) ΚΑΡΑΛΗΣ
Παρασκευή (27/6)
19.20 Σφυροβολία (Α) ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ
19.41 Σφαιροβολία (Γ) ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ
20.10 400 μ. (Γ) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20.30 400 μ. (Α) ΦΡΑΝΚΣ
21.00 5.000 μ. (Γ) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
21.22 Τριπλούν (Α) ΠΑΝΤΑΖΗΣ
21.30 800 μ. (Α) ΛΑΓΟΣ
21.37 Δισκοβολία (Γ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
21.55 3.000 μ. στιπλ (Α) ΚΟΛΙΟΣ
22.18 100 μ. (Γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
22.35 100 μ. (Α) ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ
Σάββατο (28/6)
19.00 Μήκος (Α) ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
19.17 Σφυροβολία (Γ) ΣΚΑΡΒΕΛΗ
20.22 110 μ. εμπ. (Α) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
20.49 Ύψος (Α) ΜΕΡΛΟΣ
20.53 100 μ. εμπ. (Γ) ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
21.15 800 μ. (Γ) ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ
21.22 Τριπλούν (Γ) ΚΟΡΕΝΕΒΑ
21.37 Δισκοβολία (Α) ΠΑΥΛΙΔΗΣ
21.41 400 μ. εμπ. (Α) ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ
21.59 400 μ. εμπ. (Γ) ΖΕΝΕΓΙΑ
22.20 4Χ100 μ. (Α) ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΛΙΚΑΣ, ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
22.38 4Χ100 μ. (Γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Κυριακή (29/6)
19.15 Ακοντισμός (Γ) ΤΖΕΝΓΚΟ
20.00 200 μ. (Γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
20.20 200 μ. (Α) ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
20.40 Ύψος (Γ) ΓΚΟΥΣΙΝ
20.50 1.500 μ. (Γ) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
20.59 Μήκος (Γ) ΜΠΕΣΗ
21.13 1.500 μ. (Α) ΜΑΤΖΑΡΙΔΗΣ
21.22 Ακοντισμός (Α) ΤΣΙΤΣΟΣ
21.40 3.000 μ. στιπλ (Γ) ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ
22.10 5.000 μ. (Α) ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
21.46 4Χ400 μ. μεικτή ΦΡΑΝΚΣ, ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΖΕΝΕΓΙΑ, ΣΙΜΟΝΙ, ΦΕΡΡΑ