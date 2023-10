Δεσπολλάρη, Αναστασάκη και Ξενιδάκης ξεκινούν προετοιμασία στην Κένυα

Το Ίτεν της Κένυας είναι ένας από τους πιο δημοφιλής προορισμούς των αθλητών και αθλητριών των μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων παγκοσμίως.

Πρόκειται για το …σπίτι των πρωταθλητών, όπως αναγράφεται άλλωστε και στην είσοδο του αθλητικού κέντρου “welcome to the home of champions”.

Ο αγαπημένος προορισμός αθλητών από όλο το κόσμο έχει αποτελεί στο παρελθόν πολλές φορές σημείο αναφοράς των Ελλήνων αθλητών των αποστάσεων. Κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος. Το Ίτεν της Κένυας θα είναι για 20 ημέρες το “σπίτι” του γκρουπ του Μιχάλη Αναγνώστου.

Η “χάλκινη” στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 Γεωργία Δεσπολλάρη και οι πρωταθλητές των αποστάσεων Χάρης Ξενιδάκης και Μελίσσα Αναστασάκης θα ταξιδέψουν στην Κένυα στις 24 Νοεμβρίου και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου για να πραγματοποιήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Από εκεί θα βρεθούν στη Νότιο Αφρική, προκειμένου να συνεχίσουν την προπόνηση τους σε χαμηλότερο υψόμετρο. Ο… επαναπατρισμός τους θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου όπου θα ξεκινήσουν τις αγωνιστικές τους εμφανίσεις.

«Ο στόχος είναι να γυρίσουμε στην Ελλάδα και μετά τις 15 ημέρες να κάνουμε αγώνες στον κλειστό στίβο. Πιστεύω πως η προετοιμασία στο υψόμετρο, αλλά και το γεγονός ότι τα παιδιά θα γυμναστούν μαζί με άλλα γκρουπ θα τους βοηθήσει σημαντικά», είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής Μιχάλης Αναγνώστου. Το γκρουπ του έμπειρου τεχνικού είχε πραγματοποιήσει και πέρυσι μεγάλο κομμάτι της χειμερινής προετοιμασίας στο εξωτερικό, ενώ την περίοδο του καλοκαιριού βρέθηκε για μεγάλο διάστημα στο προπονητικό κέντρο του Καρπενησίου.

Ο Μιχάλης Αναγνώστου αναφέρθηκε και στην Έλλη Δεληγιάννη, της οποίας έχει την επίβλεψη όταν είναι στην Ελλάδα. «Η Έλλη πέρυσι αντιμετώπισε ένα σοβαρό τραυματισμό, που δεν της επέτρεψε να κάνει αγώνες στον ανοιχτό. Τώρα είναι καλά και αναμένεται να κάνει αγώνες στον κλειστό στίβο», είπε. Η Δεληγιάννη, η οποία σπουδάζει στις ΗΠΑ, το 2021 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 και την ίδια χρονιά ήταν τέταρτη στο Ευρωπαϊκό Κ20. Το ρεκόρ της αθλήτριας είναι 2.03.47 και την φέρνει στην 10η θέση όλων των εποχών στο αγώνισμα.//Μ