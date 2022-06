Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ενεργός αθλητής στην ιστορία

Μπορεί να έχει πετύχει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό μέσα στο παρκέ, όμως, τα επιτεύγματα του ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν περιορίζονται εκεί.

Σύμφωνα με το “Forbes”, ο 37χρονος σούπερ σταρ του NBA είναι ο πρώτος ενεργός αθλητής στην ιστορία που γίνεται δισεκατομμυριούχος. Τα 121 εκατομμύρια δολάρια που είχε ως έσοδα το προηγούμενο έτος ήταν αρκετά για να φτάσει το συγκεκριμένο νούμερο. Η εταιρεία του «Spring Hill Company» έχει αξία περίπου 300 εκατομμυρίων. Οι μετοχές του στο «FSG» fund έχουν αξία 90 εκατομμυρίων. Τα υπόλοιπα 610 εκατομμύρια προκύπτουν από επενδύσεις, μισθούς και χορηγίες. Προφανώς, τα παραπάνω νούμερα δεν τα κατέχει σε μετρητά, αλλά είναι ο συνολικός απολογισμός της περιουσίας του.

Δείτε την ανάρτηση:

Lebron James didn't make the playoffs, let alone The Finals, this year but he did just reach "my biggest milestone."

He's a billionaire. @ChaseWithorn for @Forbes https://t.co/TBKqE6yrsZ

— Zach Everson (@Z_Everson) June 2, 2022