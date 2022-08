Υπέγραψε με την Νιουκάστλ ο Ίσακ

Οι “καρακάξες” πυροδοτούν την βόμβα με τον Σουηδό σέντερ φορ, που συμφώνησε για 6ετες συμβόλαιο συνεργασίας και ίσως να είναι διαθέσιμος για το Κυριακάτικο παιχνίδι με την Γούλβς.

Σύμφωνα με το athletic μόνο η ανακοίνωση απομένει για να ολοκληρωθεί η σπουδαία μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στην Νιουκάστλ. Ο Σουηδός “κίλερ” έβαλε την υπογραφή σε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2028 με τις “καρακάξες” να δαπανούν το ποσό ρεκόρ των 70 εκατομμυρίων για να τον αποκτήσουν από την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Οι άνθρωποι της Νιουκάστλ επιθυμούν να τελειώσουν γρήγορα με την γραφειοκρατία ώστε ο Ίσακ να είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της Κυριακής με την Γούλβς για την 4η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

🚨 Alexander Isak has signed a six-year contract (2028) with Newcastle. #NUFC sorting paperwork in hope 22yo striker will be available to face Wolves on Sun. Joining from Real Sociedad for ~£60m; club’s all-time record transfer @TheAthleticUK #RealSociedad https://t.co/MK1iKc2j8x

— David Ornstein (@David_Ornstein) August 26, 2022