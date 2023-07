Υπέγραψε και ανακοινώνεται από τη Σάο Πάουλο ο Χάμες!

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία, όπως έγινε γνωστό έχοντας, με τα τυπικά να απομένουν για την επισημοποίηση της συμφωνίας.

Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται η ανακοίνωση της απόκτησης του Χάμες Ροντρίγκες από τη Σάο Πάολο. Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτζιο Ρομάνο, ο Κολομβιανος ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη Βραζιλιάνικη ομάδα και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

James Rodriguez has just signed as new São Paulo player, deal sealed after the verbal agreement reached two days ago — here we go 🔴⚪️⚫️

Official statement to follow, as reported by @venecasagrande. pic.twitter.com/qExVXI9DDY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023