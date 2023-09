Βρήκε χορηγό για τη φανέλα η Τσέλσι

Αφού ξεκίνησαν τη σεζόν χωρίς χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας τους, κάτι σπάνιο στο υψηλότερο επίπεδο της Premier League, οι “Μπλε” αποφάσισαν να βάλουν τέλος σε αυτό το “κενό” και σήμερα (30/09) επισημοποίησαν την υπογραφή συμβολαίου -μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο- με την “Infinite Athlete”.

Σύμφωνα με στοιχεία που αποκάλυψε ο αγγλικός Τύπος, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας “The Athletic”, αυτή η αμερικανική εταιρεία που ειδικεύεται στα αθλητικά δεδομένα θα πληρώσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια λίρες (ή περίπου 48,8 εκατομμύρια ευρώ) για να εμφανίσει το όνομα και το λογότυπό της στις φανέλες και τις προπονητικές εμφανίσεις της ανδρικής και γυναικείας ομάδας.

We’re proud to announce an extended partnership with innovative sports technology company @IAAthlete, who are our front of shirt partner for the season. 🤝 ♾️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 30, 2023