Τριετής συμφωνία με Ομπαμεγιάνγκ η Μαρσέιγ

Σε προφορική συμφωνία με τη Μαρσέιγ για τρία χρόνια, έχει έρθει ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι συνεχίζονται.

Κάτοικος Μασσαλίας είναι έτοιμος να γίνει ο Γκαμπονέζος σέντερ φορ. Ο πρώην επιθετικός της Άρσεναλ, έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Μαρσέιγ, για ένα συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στη Γαλλία μέχρι το 2026.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τσέλσι και Μαρσέιγ δεν αναμένονται ζόρικες ή περίπλοκες, καθώς ο Ομπαμεγιάνγκ είναι ανοιχτός για την επιστροφή του στη Ligue 1. Για αυτόν τον λόγο, οι Μασσαλοί είναι αισιόδοξοι πως το «ντιλ» με τους «μπλε» θα κλείσει στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.//ΓΑ

