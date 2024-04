Το ημιαυτόματο οφσάιντ μπαίνει στην Premier League

Η αγγλική λίγκα συνεχίζει να πρωτοπορεί και από τη νέα κιόλας αγωνιστική περίοδο εισάγει το ημιαυτόματο οφσάιντ στα παιχνίδια της.

Αυτό αποφάσισαν ομόφωνα οι ομάδες και η Premier League, που παραδοσιακά είναι υπέρ της χρήσης της τεχνολογίας ώστε να είναι πιο δίκαιο το παιχνίδι.

Το σύστησμα θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. «Θα παρέχει ταχύτερη τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και γραφικά υψηλής ποιότητας για να εξασφαλίσει βελτιωμένη εμπειρία μετάδοσης και γηπέδου» σύμφωνα με την αγγλική λίγκα.

Premier League clubs have unanimously agreed to the introduction of Semi-Automated Offside Technology from next season

It will provide quicker placement of the virtual offside line and high-quality graphics to ensure an enhanced broadcast and stadium experience

— Premier League (@premierleague) April 11, 2024