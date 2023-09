To… διαστημικό παλάτι της Βασίλισσας

Κατευθυνθείτε βόρεια από το κέντρο της Μαδρίτης κατά μήκος της “Paseo de la Castellana” και σύντομα θα συναντήσετε κάτι που μοιάζει με… διαστημόπλοιο.

Βρίσκεται στον πλανήτη γη και παραπέμπει σε ένα τεχνολογικό επίτευγμα επόμενων δεκαετιών! Το πλήρες ανακατασκευασμένο γήπεδο της Ρεάλ ανοίγει τις πύλες του και ετοιμάζεται να δεχτεί φιλάθλους και τίτλους του συλλόγου.

Το στάδιο “Santiago Bernabéu” της Μαδρίτης έχει υποστεί αμέτρητες ανακατασκευές από τα εγκαίνιά του τον Δεκέμβριο του 1947. Επεκτάθηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του ’50, αυξάνοντας τη χωρητικότητά του από 81.000 σε 125.000. Χρειάστηκαν περαιτέρω εργασίες στο στάδιο, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας πρόσοψης, όταν η Ισπανία φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1982 και λίγα χρόνια αργότερα για την αναβάθμιση της ασφάλειας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία και την ανάρμοστη συμπεριφορά των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και στην έκθεση Συγκεκριμένων Ποδοσφαιρικών Αγώνων που ακολουθεί την καταστροφή του Χέιζελ το 1985.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και μετά, οι εργασίες ανακαίνισης και βελτιώσεων ήταν σχεδόν σταθερές. Η χωρητικότητά του μειώθηκε το 1998, όταν οι κερκίδες πίσω από τις δύο περιοχές των τερμάτων αντικαταστάθηκαν με καθιστικούς χώρους. Μάλιστα, το 2007 τιμήθηκε με το καθεστώς Elite από την UEFA.

On this day in 1982, the Estadio Santiago Bernabéu hosted the World Cup Final. pic.twitter.com/OYFcbfnIQ4

— Estadios de España (@estadios_Spain) July 11, 2022