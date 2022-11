Times: «Μία ανάσα από την Ίντερ Μαϊάμι ο Μέσι!»

Κοντά στην απόκτηση του Αργεντινού σούπερ-σταρ βρίσκεται η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των “Times”, που κάνουν μάλιστα λόγο για πλήρη συμφωνία, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είδηση αναφορικά με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι δημοσίευσαν οι “Times”, μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής επί του Μεξικού 2:0. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Αργεντινός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ίντερ Μαϊάμι, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην αμερικανική ομάδα.

To συμβόλαιο του 35χρονου σούπερ σταρ με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι, οπότε από την 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να υπογράψει με όποια ομάδα εκείνος επιθυμεί, με το συγκεκριμένο δημοσίευμα να αναφέρει πως η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα κλείσει μετά το Μουντιάλ του Κατάρ και ο Μέσι θα πάει στην Ίντερ Μαϊάμι ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.//

Lionel Messi looks set to agree on a record deal with Inter Miami after the World Cup! 👀🇺🇸#Messi #InterMiami #MLS #PSG pic.twitter.com/A9uGqWNrpS

