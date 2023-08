Τεσσάρα της Χαρτς πριν τον ΠΑΟΚ

Οι “καρδιές” επικράτησαν με 4:0 της Πάρτικ Θιστλ για το League Cup πριν αντιμετωπίσει τον “δικέφαλο του βορρά” για τα πλέι οφ του Europa Conference League.

Καταιγιστική ήταν η Χαρτς απέναντι στην ομάδα του Κρις Ντούλαν, καθώς την “φιλοδώρησε” με τέσσερα γκολ και πέρασε στα προημιτελικά του League Cup, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του Europa Conference League.

Η ομάδα του Ρόμπι Νέιλσον πήρε το προβάδισμα με αυτογκόλ του Γκρέιαμ στο 11’, με τον Όφια να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 45’.

Το 3:0 ήρθε από τον Σάνκλαντ στο 48’, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από τον Ταγκάουα στο 74’.//ΓΓ

The Jambos are into the quarter finals of the Viaplay Cup! pic.twitter.com/bQfPGOd0K2

— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) August 20, 2023