Μέσι – όνειρο και τεσσάρα για την Ίντερ Μαϊάμι! (video)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετά το τρομερό του ντεμπούτο, έπαιξε και το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός με τη νέα του ομάδα και η συνέχεια ήταν ακόμη καλύτερη, καθώς πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, στη νίκη της Ίντερ με 4:0 κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Λιονέλ Μέσι μετά το εντυπωσιακό του ντεμπούτο με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και στο πρώτο του ματς ως βασικός, δικαιώνοντας τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που έδωσε… χρυσάφι για να τον φέρει στο MLS.

Με δύο γκολ σε 13 λεπτά και μία ασίστ στο ρεπερτόριό του, ο Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 4:0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη (αγωνίστηκε βασικός και έγινε αλλαγή στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης).

Το πρώτο γκολ ο Μέσι το πέτυχε στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από συνεργασία… α λα Μπαρτσελόνα με τον Μπουσκέτς. Ο Ισπανός μέσος έβγαλε τον “Pulga” στην “πλάτη” της άμυνας και ο Αργεντινός σούπερ σταρ αφού πρώτα σημάδεψε το δοκάρι, πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 1:0.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏

Το δεύτερο… χτύπημα του Μέσι ήρθε στο 22ο λεπτό, όταν ο Τέιλορ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι από το ύψος της μικρής περιοχής με υπέροχο δεξί πλασέ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 2:0 για την ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏

Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μέσι ήταν αυτή τη φορά στον ρόλο του δημιουργού και μοίρασε την ασίστ για το δεύτερο γκολ του Τέιλορ και το 4:0 της Ίντερ Μαϊάμι.

Taylor bags a brace 2️⃣ Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏

Το 3:0 είχε πετύχει ξανά ο Τέιλορ στο 44′, με υπέροχο αριστερό βολέ μέσα από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό “γάμα” της εστίας του τερματοφύλακα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.//Λ.