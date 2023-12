Τέλος ο Κούπερ από τη Νότιγχαμ

Έπειτα από 27 μήνες στη τεχνική ηγεσία της Φόρεστ, ο Ουαλός τεχνικός αποτελεί παρελθόν, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή που την ανέβασε στην Premier League.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, που χώρισε τους δρόμους της με τον Στιβ Κούπερ, καθώς ανακοινώθηκε επισήμως το “διαζύγιο” μεταξύ των δύο πλευρών, που ξεκίνησαν τη συνεργασία τους τον Σεπτέμβριο του 2021.

«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Στιβ για την υπέροχη συνεισφορά του στον ποδοσφαιρικό μας σύλλογο. Το επίτευγμά του να καθοδηγήσει τη Φόρεστ πίσω στην Premier League θα παραμείνει αναμφίβολα μια εμβληματική στιγμή στην ιστορία του συλλόγου.

Ευχαριστούμε τον Στιβ για την αφοσίωσή του και τη δέσμευσή του όσο ήταν μαζί μας, καθώς και την απίστευτη σχέση που δημιούργησε με τους υποστηρικτές μας και την πόλη του Νότιγχαμ.

Ο Στιβ θα παραμείνει πάντα φίλος του κλαμπ και θα είναι για πάντα ευπρόσδεκτος στο City Ground. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στις μελλοντικές του προσπάθειες» ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.//ΜΠ.

Nottingham Forest confirms the departure of head coach Steve Cooper.

Everyone at Nottingham Forest would like to thank Steve for his superb contribution to our football club and wish him well in his future endeavours.

