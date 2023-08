Τελειώνει η μεταγραφή του Μαυροπάνου στη Γουέστ Χαμ

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έμεινε εκτός της αποστολής της Στουτγκάρδης για το παιχνίδι με την Μπόχουμ στην πρεμιέρα της Bundesliga, καθώς ολοκληρώνεται η μετακίνησή του στα “σφυριά”.

Στην Premier League με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντίνος Μαυροπάνος, αφού το “deal” έχει μπει στη τελική ευθεία και τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην Αγγλία.

Έπειτα από τρία χρόνια στη Στουτγκάρδη και 89 συμμετοχές, ο Έλληνας στόπερ ετοιμάζει βαλίτσες για να μετακομίσει και πάλι στο Λονδίνο, σε γνώριμα λημέρια για τον ίδιο από την θητεία του στην Άρσεναλ.

Ο 25χρονος αμυντικός δεν βρίσκεται στην αποστολή της γερμανικής ομάδας για την πρεμιέρα της Bundesliga, κάτι που επιβεβαιώνει πως η ανακοίνωσή του από την Γουέστ Χαμ είναι θέμα χρόνου.

Kostantinos Mavropanos, not called up for Stuttgart game as he’s on the verge of joining West Ham 🚨⚒️🇬🇷 #WHUFC

Deal at final stages after talks advancing last two days.

He’s priority target after Maguire deal collapsed. pic.twitter.com/XOduyYv7HT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2023