Συζητάει με Ντε Τζέρμπι η Μπράιτον

Ο Ιταλός τεχνικός φαντάζει αυτή τη στιγμή το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, που άφησε κενό ο Πότερ με τη μεταγραφή του στην Τσέλσι.

Η Μπράιτον αναζητά τον αντικαταστάτη του Γκράχαμ Πότερ. Ο Άγγλος τεχνικός βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες στον πάγκο των “μπλε” του Λονδίνου, όπου ξεκίνησε και με το δεξί με ισοπαλία κόντρα στην Σάλτσμπουργκ για το Champions League.

Στην αναζήτηση αυτή του αγγλικού συλλόγου το όνομα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι είναι αυτό που ακούγεται πιο δυνατά απ’ όλα και μάλιστα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Οι “γλάροι” αναμένεται να πάρουν άμεσα την τελική απόφαση, για τον Ιταλό προπονητή που έμεινε ελεύθερος τον Ιούλιο από την Σαχτάρ Ντόνετσκ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Roberto De Zerbi remains one of the candidates for Brighton. Talks are ongoing and negotiations are finally progressing well, waiting for the club to make final decision soon. 🚨🔵 #BHAFC

De Zerbi, tempted by Premier League experience. @SkySport @DiMarzio pic.twitter.com/RDszg1beBK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 16, 2022