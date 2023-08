Στους “8” η Αγγλία!

Στην ρώσικη ρουλέτα κρίθηκε ο αγώνας των “λιονταριών’ με την Νιγηρία, με την ομάδα της Σαρίνα Βίγκμαν-Γκλοτζμπαχ να επικρατεί με 4:2 στα πέναλτι της αφρικανικής ομάδας και να εξασφαλίζει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Λεύκη ισοπαλία παραχώρησαν η Αγγλία και η Νιγηρία στο αγώνα για τους “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Ούτε στην κανονική διάρκεια, ούτε στην παράταση δεν βρήκαν δίχτυα οι ομάδες, με την πρόκριση να κρίνεται εντέλει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι με τα “λιοντάρια” να λυγίζουν την αφρικανική ομάδα με 4:2.

Στον αγώνα η Αγγλία πιο δυνατά, πίεσε, είχε τον ρυθμό του ματς. Η ομάδα του Ράντι Γουόλντρουμ ισορρόπησε τον αγώνα είχε καποίες καλές στιγμές, ωστόσο το 0:0, έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Νιγηρία πάταγε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, ανέβασε στροφές, χωρίς όμως να μπορεί να μετουσιώσει σε γκολ το καλό της παιχνίδι. Τα “τρία λιοντάρια” έδειξαν περισσότερη νευρικότητα, επιθετικά, χάνοντας τη Λορέν Τζέιμς στο 87’, με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα στην Αλόζι.

Στο ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και η παράταση, δεν άλλαξε τίποτα μένοντας κολλημενές στο μηδέν. Η ρώσικη ρουλέτα ανέδειξε την νικήτρια ομάδα. Εκεί όπου οι Μπεθ Ίνγκλαντ, Ρέιτσελ Ντέιλι, Άλεξ Γκρίνγουντ και Χλόι Κέλι βρήκαν στόχο για την Αγγλία, μετά την άστοχη εκτέλεση της Στάνγουει. Ατζιμπάντε και Ουτσέιμπε βρήκαν δίχτυα για τη Νιγηρία από τα 11 βήματα, κάτι που δεν κατάφεραν όμως οι Οπαρανόζι και Αλόζι. Στο 4:2 ολοκληρώθηκε η «ρώσικη ρουλέτα», με τις Βρετανίδες να μένουν όρθιες και να συνεχίζουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Νιγηρία η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά αποκλείστηκε ως αήττητη από την διοργάνωση, μετρώντας 2 νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες.//ΓΓ.

The European champions progress to the #FIFAWWC Quarter-Final! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 7, 2023