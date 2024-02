Στον τελικό του Copa del Rey μετά από 21 χρόνια η Μαγιόρκα

Η Μαγιόρκα έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο φετινό Copa del Rey, μετά τη νίκη της με 5-4 στα πέναλτι κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ μέσα στη “Ρεάλε Αρένα”, σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό.

Η Μαγιόρκα υπέταξε στα πέναλτι τη Ρεάλ Σοσιεδάδ μέσα στο Σαν Σεμπαστιάν και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Copa del Rey για τέταρτη φορά στην Ιστορία της.

Οι Βάσκοι ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κι έψαχναν σκορ πρόκρισης, έπειτα από το 0-0 του πρώτου αγώνα στις Βαλεαρίδες Νήσους. O Χιοβάνι Γκονσάλες όμως άνοιξε το σκορ για τους νησιώτες στο 50′, με την πρώτη εύστοχη τελική τους στο παιχνίδι.

Η πίεση της Ρεάλ Σοσιεδάδ ήταν… ασφυκτική και ισοφάρισαν σε 1-1 με τον αρχηγό Μίκελ Οϊαρθάμπαλ στο 71′. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, όπου δεν άλλαξε κάτι, και στα πέναλτι η Μαγιόρκα αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και πήρε την πρόκριση στον τελικό για τέταρτη φορά στην ιστορία της και πρώτη από τον νικηφόρο τελικό του 2002-2003.

Per voltros.

Pels qui ja jo hi són.

Per tota Mallorca.

𝐇𝐎 𝐇𝐄𝐌 𝐀𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐆𝐔𝐈𝐓 🖤❤️ pic.twitter.com/VFZ7MtZd0i

