Στο “τιμόνι” της Εθνικής Ιταλίας ο Γκατούζο

Ο Τζενάρο Γκατούζο έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, με μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης και μια αρκετά περιπετειώδη ως προπονητής.

Ο 47χρονος βρίσκεται μπροστά στη σημαντικότερη πρόκληση της προπονητικής του πορείας, αφού συμφώνησε να αναλάβει τα ηνία της Εθνικής Ιταλίας, ως ο διάδοχος του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

🚨🇮🇹 BREAKING: Gennaro Gattuso has agreed to become new Italy national team head coach.



Gattuso will replace Luciano Spalletti with immediate effect, agreement done. pic.twitter.com/BboQdULd8N