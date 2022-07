Στο πλευρό του Μάρκο Σίλβα ο Παλίνια

Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πορτογάλου αμυντικού μέσου στη νεοφώτιστη Φούλαμ. Ο 26χρονος αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών/ημερών.

Μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ζοαό Παλίνια είναι η ομάδα του Μάρκο Σίλβα. Οι “χωριάτες” είδαν τον ποδοσφαιριστή να περνάει με επιτυχία το πρώτο μέρος των ιατρικών εξετάσεων. Πλέον, μένει η ολοκλήρωση των διαδικασιών για να ανακοινωθεί το “deal” των 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δημοσίευμα:

Plan confirmed. João Palhinha has completed first part of his medical tests as new Fulham player today morning, waiting to sign the contract and then official statement. 🚨⚪️ #FulhamFC

Deal completed between clubs for €22m, add-ons included. https://t.co/0FN7YsBucr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2022