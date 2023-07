Στην Μπεσίκτας ο Ρέμπιτς

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να τα βρίσκει σε όλα με την Μίλαν και να κάνει δικό της τον 30χρονο.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι “αετοί” έφτασαν σε συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτηση του 29χρονου εξτρεμ, Άντε Ρέμπιτς, ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα των “ροσονέρι”.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το deal των δύο ομάδων έκλεισε μόλις στα 2 εκατ. ευρώ μαζί με κάποια επιπρόσθετα μπόνους, ενώ ο Ρέμπιτς θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Την περασμένη σεζόν ο Κροάτης είχε σε 31 εμφανίσεις 3 γκολ και 2 ασίστ.//Κ.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023