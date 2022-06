Στην Μπάγερν ο Μανέ

O 30χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός, αφήνει την Λίβερπουλ και μετακομίζει στο Μόναχο για λογαριασμό της Μπάγερν.

To σίριαλ του Σαντιό Μανέ φτάνει στο τέλος του και θα έχει αίσιο τέλος για την Μπάγερν Μονάχου. Μετά από «πρέσινγκ» εβδομάδων προς τη Λίβερπουλ και αρχικό χάσμα στο οικονομικό σκέλος, οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια για τη μεταγραφή του Σενεγαλέζου επιθετικού και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι ανακοινώσεις!

Η συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου έκλεισε στα 32 εκατομμύρια ευρώ + 9 εκατομμύρια σε μπόνους στόχων και ο Σενεγαλέζος βρίσκεται καθ’ οδόν προς την ισόβια πρωταθλήτρια Γερμανίας.

Ο Μανέ, ο οποίος θα περάσει ιατρικά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο μέχρι το 2025 και αφήνει τους κόκκινους με 120 γκολ σε 269 συμμετοχές.

🚨Exclusive News Sadio #Mané: #Salihamidzic wants him! He is the desired „statement transfer“ in summer! No negotiations between Bayern & #LFC so far. HS met his agent over the weekend. Mané was a topic. Talks about a contract extension between LFC & Mané difficult. @SkySports 🇸🇳

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 9, 2022